¿En qué consiste el cambio?

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

El ingeniero Hernández subió y desplazó a los otros porque su slogan fue cambio de los políticos y los corruptos. Petro propuso cambio del modelo económico y del modelo de Estado. Es decir entre los votos de ambos más del 70 % del electorado decidió el cambio. (O al final 22.000.000 de colombianos). Ganó la propuesta de Petro y es un mandato a cumplir.

Nos encontramos con que cualquier y todo proyecto de cambio es cuestionado. En realidad lo que se cuestiona es el mero hecho del cambio, no su propósito ni su contenido. La obsesión en contra de Petro y/o del gobierno que comienza ha llevado a descalificar estos por estar en contra de quienes los proponen.

-Publicidad.-

A eso se dedican los afectados porque pierden su situación de privilegio (terratenientes, banqueros, propietarios de empresas oligopólicas, el poder mediático, la clase dominante económica, etc.), un 1 % o 2 % de la población.

A la expectativa, esperando resultados favorables, se encuentran el 48 % en estado de pobreza (según el Dane) y otros 30 % de la clase de ingresos medios que han visto y están viendo el deterioro de sus condiciones de tranquilidad y bienestar (clase media baja y parte de la clase media media).

Publicidad.

Y conformes con el statu quo pero sin necesariamente defenderlo, la clase media alta poco dependiente de políticas del Estado (profesionales independientes, abogados, doctores, arquitectos, altos ejecutivos del sector privado, y burócratas y funcionarios amarrados al Estado, etc.).

Los políticos adhieren al gobierno sin convicción, con la intención de mantener lo suyo que son las cuotas burocráticas, no por estar con el cambio (lo que por lo demás confirma la necesidad del mismo).

________________________________________________________________________________

No tiene sentido oponerse al cambio por ser un cambio, sin ofrecer argumentos que demuestren sus eventuales inconvenientes – menos cuando es lo mandado y lo inevitable

_______________________________________________________________________________

No tiene sentido oponerse al cambio por ser un cambio, sin ofrecer argumentos que demuestren sus eventuales inconvenientes – menos cuando es lo mandado y lo inevitable-. Hay temas que se fijan como objetivos y, a primera vista, más que razonables son cambios necesarios. Lo que les falta a estos propósitos es la forma y el tiempo que se requieren para cumplirlos, y es lo que debemos esperar a que el entrante gobierno concrete.

Estudiemos ejemplos:

La designada ministra de Agricultura explica que Colombia a pesar de estar en capacidad de ser una potencia agrícola importa 14 millones de toneladas de productos agrícolas; que existe un gran número total de tierras fértiles y aptas para agricultura, la mayor parte de ellas explotadas en ganadería extensiva; que con intensificar la explotación pecuaria se liberarían el triple de las ocupadas para producción agrícola; que la intensificación de la explotación ganadera es un proceso conocido; y que por lo tanto el objetivo y la razón de su propuesta es no repartir baldíos sino incentivar la intensificación de la explotación ganadera y de la expansión de la actividad productora agrícola. La lógica de esto es incontrovertible. Sin embargo, aparece la afirmación de que “se quiere acabar con la ganadería” o que es un sesgo antiganaderos, pero sin soporte o análisis alguno. Sí quedan las preguntas: ¿en qué horizonte de tiempo? Y ¿mediante cuales medidas?

En el caso de la no expedición de nuevos contratos de exploración petrolera, esto no significa terminar con la exploración, ni menos con la explotación, y aún menos con la exportación. Es tergiversar lo dicho y omitir que las muy publicitadas subastas de concesiones ya adjudicaron inmensas porciones del territorio aún no exploradas. La lógica detrás es la siguiente: Colombia no tiene petróleo (no tiene reservas probadas ni perspectivas concretas de grandes posibilidades); hoy en día la economía colombiana depende del petróleo (principal fuente de ingresos fiscales y de divisas); es absurdo que un país que no tiene petróleo monte su economía, y en consecuencia su futuro y el de sus habitantes, sobre algo que no tiene; es más absurdo aun que lo haga cuando el mundo está orientado a suspender la dependencia de él, y el potencial mundial de producción no está en el mercado (Irán, Irak, Venezuela, Rusia,). ¡Ni qué decir de la idea del fracking!

A la designada ministra de Salud decidieron hacerle el bulling porque en una propuesta de reforma o ajuste al sistema de salud mencionó la ‘desaparicion’ de las EPS. La lógica la explica ella: el sistema en su estructura financiera está colapsado; funciona alrededor de que los recursos se destinan desde la Adres (Administradora de Recursos de la Seguridad Social) a las IPS (las prestadoras de servicios, clínicas, hospitales, etc) usando de intermediarios a las EPS; pero las EPS ni garantizan ni deciden los pagos, y para su reembolso requieren la aprobación de aquella. Resultado: se represan los recursos sin llegar a las IPS; la única función de las EPS es esa intermediación sin ser garantes de su cumplimiento, cobrando comisiones y disponiendo transitoriamente de esos recursos, en detrimento de la eficiencia y a costa del sistema o sea del usuario final, el paciente. La EPS no aporta nada diferente del papeleo del trámite, ni arriesga nada propio pues solo maneja recursos del Sistema General de Participaciones, aportes de empresas y de sus afiliados. La ministra menciona la posibilidad de que, ya que estas existen, se reformarían para que coordinaran el sistema integrado de información que se tiene que crear para centralizar las historias clínicas de toda la población, sin cobrar por intermediar dineros.

Pero no es en estas reformas que consiste el cambio propuesto. Ese lo veremos en la Reforma Tributaria y la Reforma Rural. Es decir, en el enfoque que se de a las leyes que producen cambios para que un Estado cuya fijación ha sido el crecimiento y el Mercado ceda el paso a uno cuyos esfuerzos sean por mejorar la armonía social y la preservación del medio ambiente.