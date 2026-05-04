- Después de vender en tiendas de barrio ahora Pinturas Bler quiere conquistar Venezuela

El negocio de la familia Ruiz de Boyacá se expande a los países vecinos aprovechando su triunfo en Bogotá

Las transformaciones políticas de Venezuela inciden directamente en su economía, y en este momento se ven procesos de reapertura y flexibilización económica. En ese nuevo contexto, la tradicional Pinturas Bler quiere conquistar el país vecino. Bler, una compañía que hoy tiene como gerente a José William Ruiz, apuesta por lograr una presencia internacional. La meta es consolidarse en las tiendas de Ecuador, Perú, Venezuela y Panamá.

La empresa Pinturas Bler inició su historia en 1980 con el boyacense Eudoro Ruiz y su amigo Belisario Luengas, quienes desarrollaron un anticorrosivo que terminó convirtiéndose en su producto estrella. En un primer momento, a los empresarios se les ocurrió vender pinturas, pues veían una oportunidad en la alta demanda y aunque no tenían conocimientos técnicos de fabricación de pintura, ambos apostaron por fundar una marca con sus respectivos nombres y levantaron la empresa en Bogotá.

Los empresarios buscaron un ingeniero y organizaron su operación en una bodega en el Rincón de Suba, en Bogotá, donde funcionaron durante cerca de 15 años. El tiempo les dio la razón: su marca hoy es reconocida y Eudoro se mantiene como presidente de la compañía, acompañado por su hijo William Ruiz Olarte como gerente general, y su nieto, José William Ruiz Ramírez, quien fue nombrado recientemente en el cargo de gerente comercial. En todos estos años, no han dejado de lado su producto anticorrosivo estrella.



La compañía también ha desarrollado otros productos, todos conocidos en las ferreterías del país como los esmaltes y vinilos Bler. Por su éxito, Pinturas Bler ahora quiere conquistar el extranjero. Países como Ecuador, Perú, Panamá y Venezuela serán sus nuevas plazas.

En su reciente plan de negocios, la gerencia de Pinturas Bler evalúa una oportunidad importante en Venezuela. En el país vecino sienten que, dentro de la remodelación, mantenimiento e industria ligera, hay una necesidad importante de pinturas y anticorrosivos. Espacios donde la compañía encontraría una oportunidad de oro para llenar.

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