En medio de banqueros en Cartagena Vicky Dávila mostró por primera vez su talante de líder política

Fue el Congreso de Asobancaria en junio pasado en Cartagena el escenario escogido por la periodista directora de Semana, Vicky Dávila, para destapar una ambición que tenía dormida o disimulaba: su vocación de poder político. Su discurso de 30 minutos fue vehemente contra el gobierno Petro y los escándalos de corrupción y aprovechó también para hacer una de defensa de la democracia y la libertad que tuvo eco, muy a tono con las banderas de muchos gobernantes de la llamada centro derecha. Entonces fue clara en decir que no hacia política con el periodismo.

Este fue el despegue y el comienzo de una seguidilla de invitaciones a foros que aceptó sin dudar, con la bendición de Gabriel Gilinski, su jefe propietario de Semana. Asistió al She is Global Forum, el foro más grande de América Latina sobre equidad de género, que se organizó en Medellín. Allí dio otro discurso, este de 25 minutos, en el que habló de su historia de vida, contó anécdotas personales y en el que también invitó a las mujeres a que se unieran para defender la libertad y no permitieran que pasara “lo mismo que en Venezuela”.

Hubo entonces una pregunta en la que destapó las cartas. “¿No me digan que no estamos listos para una mujer presidenta en Colombia?” y la frase que le siguió “Hay muchas mujeres que podrían gobernar, muchas ya gobiernan en las regiones, que le den la oportunidad a una mujer”, aunque no estaba claro que se refiriera a ella misma.

Después vendría el comienzo de una visita por regiones del país con Medellín como primera estación donde fue más que bien recibida por el alcalde Fico Gutiérrez, con quien tiene afinidad política.

Dávila, quien será reemplazada en Semana por su mano derecha, el periodista santandereano Yesid Lancheros, a quien ella llevó a la revista cuando fue nombrada directora tras una crisis en el equipo periodístico recién Gabriel Gilinski tomó control total tras la adquisición completa de la revista a su fundador Felipe López.

Dávila es una de las primeras personas que destapa sus cartas, uniéndose así al senador Miguel Uribe Turbay, quien tendrá que competir con María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Andrés Guerra y Paola Holguín para obtener el aval del Centro Democrático.

Por otra parte, Juan Daniel Oviedo, el concejal y excandidato a la Alcaldía de Bogotá, también confirmó sus aspiraciones. Ambos buscarían ir por firmas, igual que la alcaldesa Claudia López, quien renunció al partido Verde tras el escándalo de corrupción de la Ungrd que involucró al fundador del partido Carlos Ramón González.

Claudia López había anunciado con anterioridad las intenciones de Dávila, acusándola de ampararse en el periodismo y de utilizar a Semana para atacar a sus contendores, algo que recalcó hoy su pareja, la senadora Angélica Lozano, en un duro trino desde su cuenta X.