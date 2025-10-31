El exembajador Armando Benedetti ha contratado al abogado Michael Diaz, Jr. para que lo represente legalmente en Estados Unidos tras su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida popularmente como la "Lista Clinton". Diaz, socio director de la firma DRT International, tiene como objetivo principal buscar la exclusión de Benedetti de la lista de personas designadas.

Presencia de DRT International en Colombia

La firma DRT International tiene presencia en Bogotá con tres miembros, dos de ellos socios: Marcela Cristina Blanco abogada de la Universidad Javeriana, puede ejercer tanto en Colombia como en la Florida, y representa a clientes en litigios y arbitrajes internacionales y nacionales. Y Javier Coronado Diaz también abogado de la Universidad Javeriana, con certificaciones en Anti-lavado y Sanciones Económicas Globales. Él puede ejercer en la Florida y Nueva York, y asesora a clientes en litigios e investigaciones internacionales, recuperación de activos, y asuntos de Sanciones, incluyendo sanciones de la OFAC.

Trayectoria y Experiencia Clave de Michael Diaz, Jr.

Diaz, Jr. es una figura clave en la fundación de DRT International (DiazReus International) en 1998. La firma, con sede en Miami, Florida, ha experimentado un crecimiento sostenido, contando hoy con más de 100 abogados y 60 socios distribuidos en 36 oficinas en los cinco continentes. En su rol como socio director, Diaz atiende casos legales de alto perfil que involucran a ejecutivos corporativos, entidades gubernamentales, bancos, líderes políticos y figuras del entretenimiento en múltiples jurisdicciones. La firma destaca por su especialización en inmunidad soberana, investigaciones transfronterizas y recuperación de activos en contextos de sanciones económicas o corrupción política.

El abogado es reconocido como uno de los más destacados de Florida y un símbolo del potencial latino en Estados Unidos. Nacido en EE. UU. e hijo de inmigrantes cubanos, es un litigante y abogado defensor bilingüe con casi 40 años de experiencia, cuyas raíces cubanas han influido en su identidad y en su forma de ejercer la profesión. Es graduado de Derecho y Finanzas Internacionales de la Universidad de Miami, y está certificado por la Barra de Abogados de la Florida en Litigios Internacionales y Arbitraje. Diaz ha construido un enfoque interdisciplinario para abordar cada caso, marcado por su experiencia en la diversidad y las tensiones sociales en que se ha movido su experiencia litigante.

Su práctica se ha centrado en áreas complejas como delitos de cuello blanco, sanciones de la OFAC, lavado de dinero, corrupción pública e investigaciones bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Ha manejado numerosos casos de litigios y arbitrajes notables y muy publicitados en Venezuela, Colombia y Centroamérica, donde ha representado tanto a gobiernos como a particulares en asuntos de alto impacto político y económico.

