En la guerra de Ucrania la política está al mando… como siempre

El inesperado ataque de la semana pasada de los ucranianos a la región de Kursk ha desatado un alud de informaciones y comentarios, cuyo enorme volumen e intensidad no pareciera corresponder con el muy limitado tamaño de las fuerzas atacantes. Con la información proporcionada hasta la fecha por los medios occidentales, se trataría de una audaz operación militar realizada por unidades de elite - incluidos mercenarios británicos, franceses y polacos - que habría tomado por sorpresa a los rusos, y cuyos objetivos, sin embargo, la mayoría de dichos medios ha evitado definir. Los medios rusos por su parte se niegan a reconocer que el éxito inicial de este operativo se debió en buena parte a graves fallos en sus sistemas de defensa, y se han apresurado a informar de cuán letal está siendo hasta la fecha su respuesta. Afirman, además, que es una maniobra de distracción destinada a aliviar la presión de las tropas rusas en el frente de batallas del Donbás, donde el ejército ucraniano estaría muy cerca de tirar la toalla. Y han añadido que es una mera “operación terrorista”. A partir de estas informaciones básicas se han multiplicado hasta tal punto las hipótesis y las interpretaciones, que se corre el riesgo de perderse sin remedio en el mare magnum de las mismas. Es otra variedad de la “niebla de la guerra” mencionada por Clausewitz.

Por lo que yo me inclino por aceptar la hipótesis formulada por primera vez por el analista de política internacional Fernando Moragón. Para él, el operativo de Kursk solo puede ser considerado maniobra de distracción carente de verdadera importancia, si se omite un hecho que había pasado hasta ese momento desapercibido. El objetivo de su ataque es un centro verdaderamente estratégico de la infraestructura energética rusa, en el que están situados la central atómica de Kursk, situada a 35 kilómetros de la frontera con Ucrania, y la no menos estratégica localidad de Sukhza, situada en el borde mismo de esa frontera. El control o por lo menos la amenaza de un inminente ataque ucraniano a dicha central nuclear, obligaría a su cierre, tal como ha ocurrido con la central de Zaporiyia en el sur, que, aunque bajo control ruso, ha sufrido la amenaza constante de ataques por parte de los ucranianos.

De hecho, la atacaron el sábado pasado, causando un incendio que destruyó el sistema de refrigeración, indispensable para la reanudación de su normal funcionamiento. El cierre de la central atómica de Kursk, por motivo semejantes, privaría de energía a una parte significativa de la economía rusa y expondría a la población de toda una vasta región a graves padecimientos durante el otoño y el invierno que se avecinan. Mijaíl Podoliak, asesor de seguridad de Zelenski, hizo el pasado jueves en la televisión polaca unas declaraciones que contribuyen a aclarar los objetivos del ataque ucraniano a Kursk. Dijo que la Federación Rusa no responderá positivamente a ninguna de las propuestas formuladas por Ucrania “hasta que no reciba las represalias agresivas adecuadas”. “La Federación rusa considerará cualquier compromiso como una muestra de debilidad y como una disposición a arrodillarse ante ella. Creo que podremos sentarlos a la mesa de negociaciones, exprimirlos, y conseguir algo de ellos, solo si entienden que la guerra no va seguir según su escenario”.

Estas enfáticas declaraciones podrían ser consideradas una mera expresión de deseos, dada la crítica situación que padecen actualmente los ejércitos ucranianos en el frente del sureste. Si son, en cambio, inmediatos y reales los efectos de la toma de Sukhza (que aún sigue en manos ucranianas), porque en dicha localidad está situada la Estación de control del gaseoducto que, a través de Ucrania, todavía lleva gas ruso a bajo precio al centro de Europa. En especial a Eslovaquia, Austria y Hungría. Si, a la Hungría del primer ministro Víctor Orbán, el actual presidente pro tempore del Consejo de Europa, a quien la presidenta de la Comisión europea, Úrsula von der Leyen, le está negando hasta el agua y el pan, en castigo por haber realizado en julio un viaje en busca de la apertura de negociaciones de paz a Kiev, Moscú, Beijing y Washington.

“Delito” al que parece estar dispuesto a sumar otro, tanto o más grave a los ojos de la Von der Leyen y su camarilla: negarse a aprobar el ingreso de Ucrania a la Unión Europea en la cumbre de la misma, prevista para el próximo mes de diciembre. Argumentado, como ya ha argumentado públicamente, que el país eslavo no reúne las condiciones mínimas exigidas por la propia UE para autorizar su ingreso. Con la Estación de control del gaseoducto de centro Europa en manos del régimen de Zelenski, Orbán estará enfrentado en dicha cumbre a la disyuntiva de aprobar dicho ingreso o quedarse definitivamente sin el gas ruso en medio del crudo invierno. Que nadie se llame a engaños: así de despiadadamente hacen política los mandamases de la Unión Europea.