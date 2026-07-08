- Frenazo a la contaminación de vehículos en Bogotá, la alcaldía toma de nuevo el control

En el primer operativo liderado por Adriana Soto, fue sellado por la Secretaría de Ambiente un centro de diagnóstico en puente Aranda

Después de ocho años de haber dejado de lado el control ambiental de los centros de diagnóstico automotor (CDA) de Bogotá, establecimientos que se dedican a la revisión técnico mecánica de los vehículos que circulan en la ciudad, la Secretaría de Ambiente, en cabeza de Adriana Soto Carreño retomó el control con el fin de inspeccionar que las pruebas a los automotores se hagan de forma rigurosa y cumpliendo la normativa vigente.

En los operativos, la Secretaría de Ambiente de Bogotá verifica que los diagnosticentros mantengan en correcto funcionamiento los equipos destinados a la medición de emisiones contaminantes y estén al día con los certificados de calibración también que apliquen los procedimientos técnicos establecidos y los trabajadores estén debidamente capacitados para ejercer las funciones.

En su primer operativo, en la localidad de Puente Aranda, la Secretaría suspendió las labores y selló de forma preventiva los equipos de medición de un establecimiento por incumplir las normas ambientales.

En medio de los operativos, los técnicos de la entidad verificaron el funcionamiento y estado de los equipos de medición de emisiones contaminantes, el software utilizado para las pruebas, los procedimientos de inspección y las condiciones de operación del centro de diagnóstico automotor, con el objetivo de corroborar que las pruebas de revisión técnico mecánicas se realizaran de acuerdo con los estándares establecidos en las normas ambientales.

En los controles realizados al establecimiento, se encontró una serie de incumplimientos que comprometían la confiabilidad de dichas pruebas de emisión contaminantes por esta razón el equipo técnico ordenó el sellamiento preventivo del centro de diagnóstico conforme a las reglas que rigen la legislación ambiental.

Sobre el tema, Carreño aseguró que la calidad del aire también se protege garantizando que las pruebas de emisiones de los carros sean confiables y se hagan bajo los más altos estándares técnicos, además insistió en que, si un vehículo obtiene una certificación, sin cumplir realmente con los límites permitidos de emisiones, se pone en riesgo la salud de los ciudadanos y se debilita de este modo una herramienta fundamental para controlar la contaminación del aire.

Por dichos motivos continuarán ejerciendo vigilancia estricta y puntual para que los centros de diagnóstico automotor (CDA) cumplan estrictamente la normatividad ambiental.

Actualmente, en la ciudad existen 165 centros de diagnósticos automotores debidamente autorizados para que los ciudadanos realicen las revisiones técnico mecánicas. La entidad distrital seguirá realizando los operativos de inspección vigilancia y control para que se cumpla con las normas ambientales, adoptando las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar cuando no se cumplan las normas. La estrategia implementada por la Alcaldía de Carlos Fernando Galán, busca garantizar el control de las fuentes móviles, para que no contaminen el aire de la ciudad y loa mecanismos de verificación funcionen con rigor técnico para mejorar la calidad del ambiente.

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