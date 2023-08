En Bruselas: una cumbre esquizofrénica

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

La Cumbre CELAC- UE, celebrada en Bruselas entre el 17 y el 18 de julio pasados representó un éxito para el gobierno de Gustavo Petro. El punto 39 de Declaración final afirma textualmente: “Reafirmamos nuestro pleno apoyo al proceso de paz en Colombia, así como el compromiso de avanzar en los diálogos con las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional y otros actores armados. Recordamos así mismo nuestro pleno apoyo a la ejecución del Acuerdo de Paz de 2016 celebrado entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP”. Una declaración que contrasta, por la diáfana claridad de su apoyo a la política de Petro, con otras declaraciones incluidas en este mismo documento referidas a problemas igual de candentes como el bloqueo a Cuba y a Venezuela, las exigencias de los países caribeños de reparaciones económicas por los estragos causados por la esclavitud y de pago de la deuda ambiental contraída por los países industrializados e inclusive la reivindicación argentina de las Malvinas. Ante todas ellas, la Declaración afirmó que toma nota, pero en ningún caso declaró con todas las letras que se opone a dichas sanciones, apoya las demandas de los países caribeños o el reclamo argentino del archipiélago austral.

La redacción de este punto es un prodigio de equilibrismo y escamoteo: en cuanto a “la soberanía de las islas Malvinas, la UE ha tomado nota de la posición histórica de la CELAC, basada en la importancia del dialogo y el respeto del Derecho internacional en la solución pacífica de las controversias”. Pese a tan excesiva prudencia, la Gran Bretaña mostró su inconformidad y tirios y troyanos, montescos y capuletos aplaudieron al unísono en Buenos Aires esta declaración. El punto dedicado a Venezuela también eludió condenar el bloqueo económico, político y financiero que sufre el país hermano y en el que ha tomado parte activa los principales países de la UE. Se limitó a afirmar en el punto correspondiente que “Alentamos un diálogo constructivo entre las partes en las negociaciones dirigidas por Venezuela en Ciudad de México”. Tan elocuente como un grito que se haya omitido la mención al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Juan Guaidó se sigue proclamando presidente.

Cierto, también los países europeos miembros de la OTAN (que son la inmensa mayoría de los de la Unión Europea), el podrían quejarse porque el punto 15 dedicado a la guerra en Ucrania no hubiera incluido una condena tajante de Rusia como país agresor. Pero aun así los diplomáticos de la UE consiguieron encabezar dicho punto en estos términos: “Expresamos nuestra profunda preocupación por la guerra en curso contra Ucrania” (el subrayado es mío) y proseguirla afirmando “que está agravando debilidades ya existentes en la economía mundial, limitando el crecimiento, aumentando la inflación, perturbando las cadenas de suministro, incrementando la inseguridad energética y alimentaria e intensificando los riesgos para la estabilidad financiera”. Como si en estas consecuencias negativas del conflicto no tuvieran ningún papel el alud de sanciones impuestas a Rusia por los Estados Unidos y desde luego por la UE. Los retorcimientos del texto son en este caso resultado de la dura batalla librada entre los diplomáticos de la UE, empeñados en lograr de la cumbre una condena a Rusia, y quienes, como el presidente Petro, no están dispuestos a tomar partido entre Estados Unidos y Rusia, y que, en consecuencia, se opusieron tajantemente a la propuesta de Pedro Sánchez (presidente tanto de España como de la Comisión Europea) de invitar a la Cumbre a Zelensky, presidente de Ucrania. El texto final se puede considerar un empate técnico.

En la mayoría del resto de los 41 puntos de la Declaración, faltan sin embargo los eufemismos, los rodeos y los sobrentendidos que se dieron en los puntos antes mencionados. Por el contrario, en ellos se reafirmó claramente el compromiso de los firmantes con los temas compartidos por la Agenda 2030 y las Cumbres climáticas, junto con la defensa de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional, los derechos de las mujeres, las niñas, las minorías sexuales y los pueblos indígenas. E inclusive el reconocimiento a la necesidad de una reforma de las Naciones Unidas y de las instituciones financieras internacionales.

El TLC entre Mercosur y la UE lleva años aplicándose y, sin embargo, Argentina y Brasil se han negado a suscribir porque consideran que el anexo medioambiental propuesto por la UE es proteccionismo solapado

Antes dije que la Cumbre de Bruselas había sido una cumbre esquizofrénica y es el momento de explicarlo. Empiezo por decir que el abultado catálogo de buenas palabras e intenciones aún mejores, escondía en un rincón el llamamiento a que se aprobara por fin el Tratado de libre comercio entre Mercosur y la UE, que lleva años aplicándose y que, sin embargo, Argentina y Brasil se ha negado en redondo a suscribir porque consideran que el anexo medioambiental del mismo propuesto por la UE es proteccionismo solapado, que “bloquea nuestra industrialización” y “condena a nuestros países a la eterna condición de productores de materias primas”- como declaró Lula. A este rasgo esquizoide hay que añadir otro. La celebración en paralelo con la Cumbre del Foro UE-ALC y de la Ronda de inversores, eventos que reunieron a políticos liberales latinoamericanos con empresarios e inversionistas europeos con el fin de elaborar un plan de inversiones, en el marco del Acuerdo Gateway UE. AlC, en “conexiones inteligentes, limpias y seguras en el sector digital, energético y de transporte”. O sea, en el ámbito de la nueva economía digital, que estos inversores quieren realizar según sus particulares metas empresariales y en su propio beneficio y no en el beneficio común represando por el Estado. Estos foros vinieron a decirle a los representantes legítimos de estados y gobiernos reunidos en la Cumbre: “aprueben o desaprueben lo que les venga en gana, que somos nosotros los que decidimos en qué se invierte y cómo se invierte”. Neoliberalismo en estado puro.