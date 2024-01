En 2024 el Valle del Cauca le apuesta al optimismo

Por: Fabio Larrahondo Viáfara |

enero 10, 2024

Mientras que el Ideam sigue advirtiendo que en las próximas semanas aumentará el calor por el fenómeno del Niño, analistas de la política vaticinan que este puede ser el año “del espejo retrovisor” refiriéndose a mandatarios que ejercen desde el primero de enero, al tiempo que otros afirman que 2024 bien podría ser para el optimismo y analistas dicen que todo está servido para que el 2024 sea el año para el turismo y el optimismo en Colombia.

Por su parte el infaltable Almanaque Pintoresco de Bristol, que llega a sus 192 años, además de ponernos al día sobre los eclipses, ubicación de los planetas, lluvias de estrellas, afirma que todos estos años circulando “son solo el comienzo de lo que esperamos sea un futuro lleno de historias, emociones y momentos significativos” … y deja espacio para acercarnos a la inteligencia artificial, la misma que seguirá ganando espacio entre nosotros.

Recordemos que acabamos de pasar del 2023 electoral y los gobernadores, alcaldes, diputados y concejales están recién posesionados, sin olvidar que algunos mandatarios tuvieron prisa por asumir sus cargos y lo hicieron hasta 3 días antes de entrar en funciones propiamente dichas.

No faltaron los hechos curiosos, por decir lo menos. Hasta el momento, de acuerdo con los datos conocidos, el premio mayor lo obtiene Duberney Pareja, quien al acto en que asumió el gobierno invitó a su amigo más estimado, un toro llamado “Niño” y que pesa 750 kilos. Por el medio de los asistentes, más de 500, de cabestro avanzó el cebú mientras el alcalde lo esperaba con los brazos abiertos. Hubo lluvia de aplausos y no faltaron los que lamentaron no haber acudido con sus perros, gatos, gallinas y otras mascotas muy cercanas.

Al otro lado estuvieron las posesiones en sitios emblemáticos y significativos, como la médica Dilian Francisca Toro Torres, quien esta vez lo hizo en la Plazoleta de San Francisco, previa misa solemne en la vecina iglesia del mismo nombre, siempre al frente del Edificio de la Gobernación. La gobernadora recordó que pondría grandes esfuerzos en busca de la seguridad regional.

En su segundo día de gobierno se desplazó a Tuluá para presidir un consejo especial de seguridad ante el fallecimiento del concejal Eliécid Avila, como consecuencia de heridas con arma de fuego en atentado del que fue blanco el 31 de diciembre mientras departía al frente de su casa con su familia y amigos. También fue a Buenaventura donde tomó una serie de medidas por la seguridad.

La militarización es la principal medida que se tomó para tratar de recuperar la seguridad en Tuluá, donde el propio alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román viene denunciando amenazas desde mucho antes de asumir el cargo. Y ha venido recalcando sobre el particular.

Dilian Francisca Toro, merced a su experiencia y autoridad, ha expresado optimismo sobre el futuro del Valle y este sentimiento lo viene irradiado hacia los ciudadanos, al tiempo que invita a su equipo de gobierno a mantener esta tendencia sin olvidar los distintos desafíos existentes y venideros.

En busca del turismo

Mientras que otros alcaldes y algunos gobernadores siguen empeñados en usar “el retrovisor”, figura que en política significa echar la culpa al antecesor, otros mandatarios piensan que el turismo es la gran apuesta a mediano y largo plazo, porque los impuestos ya tienen a punto de reventar a los empresarios y a los ciudadanos.

En Cali, por ejemplo, con el observatorio para el turismo Situr-Valle, a la Feria de Cali llegaron más de 95.000 personas, número por encima de lo esperado. Lo cual demuestra que, pese a los problemas, la marca de ciudad y región sigue vigente y con imán.

Igualmente, es oportuno recordar que Buga, en el ranking de región alcanzó el primer lugar al cierre de 2023, tras encontrarse en el tercer puesto en cuanto a generación de turismo. Ese comportamiento fue constado por Situr Valle, observatorio que el año pasado fue incluido en la red mundial de observatorios de turismo, lo cual es un tremendo logro para el Valle del Cauca.

En este departamento se continuará con el proceso de “Pueblos mágicos”, el cual consiste en potenciar municipios que alcanzan a convertirse en polos de atracción, bien por sus paisajes, tradiciones, hitos, gastronomía, sus gentes y todo aquello que significa turismo. A ese nivel se tiene a La Unión, Ginebra, Roldanillo, Ginebra y Sevilla. La meta es ampliar este número y hasta incluir algunos corregimientos.

Hacía un Valle verde

Y hablando de huellas positivas, Marco Antonio Suárez Gutiérrez, asumió para un segundo periodo en la CVC (2024-2027), quien dio a conocer que en su primera gestión se logró la siembra de 8 millones de árboles en diferentes zonas del Valle, siempre con la participación de comunidades y grupos poblacionales para garantizar empoderamiento ciudadano, igualmente hubo respaldo institucional.

Al presentar algunas de sus metas en el próximo plan de acción y hacer un balance de gestión, Suárez Gutiérrez, agregó que en el periodo que cerró se sembraron tres millones de alevinos en ríos y humedales del Valle. A ello se suma la defensa de la fauna que llevó a decomisar y a liberar ejemplares de diversas especies, previa la recuperación de los mismos bajo cuidados y tratamientos especializados.

Y hablando de proyectos venideros, se comprometió a que la CVC terminará las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en construcción, entre ellas la de Buga y la de Palmira, siendo la primera de ellas la más avanzada al momento.

Ha manifestado que continuará su estrategia de visitar a las comunidades con el propósito de escucharlas y trazar el nuevo plan de acción de acción para los próximos cuatro años, al tiempo que se garantiza la continuidad de programas y proyectos bandera y que son transversales.

Estas son algunas muestras de un departamento donde se le apuesta al optimismo en el 2024…y compete a todos sus habitantes a que ayudemos a mantener arriba ese sentimiento por el bien de la región.

