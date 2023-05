Embarazarse junto a Epa Colombia: El chisme que enfureció a Yina Claderón

.Publicidad.

Desde hace varios días, la influencer y DJ de guaracha Yina Calderón fue vinculada a la también creadora de contenido, Epa Colombia. Muchos medios aseguraron que la huilense dentro de su lista de deseos tenía incluido el de ser mamá, y que estaría muy pronta a cumplirlo.

En una publicación de un supuesto perfil que pertenece a la empresaria de fajas, se aseguró que Yina Calderón habría iniciado un proceso de inseminación artificial para poder ser mamá y que por esto se encontraba en contacto con la bogotana.

El texto con el que acompañaron un video de la DJ de guaracha explicando una compilación que tiene en su útero aseguraron “voy a realizar un proceso de inseminación artificial. si nenes, no puedo tener un hijo, por una complicación que tengo en mi cuerpo. Iniciaré este proceso en estos meses para quedar embarazada, yo le agradezco infinitamente a Epa por ayudarme por ser tan buena persona, y aunque peleamos mucho ¡Te amo, eres una gran mujer, gracias por ayudarme!”

Además de esto, también se asegura que la hija de Epa Colombia y la de Yina Calderón podrían llegar a ser “hermanas”.

El “anunció” de la huilense fue tan comentado que rápidamente se volvió tendencia, pero con lo que pocos contaban es que era totalmente falso. Recientemente, la empresaria huilense salió a aclarar la situación.

En un video que se le ve bastante molesta, Yina Calderón expresó que todas las noticias difundidas contienen información errada.

Cabe destacar que desde hace algunos años la influencer perdió su cuenta oficial de Instagram y desde entonces en la red social cientos de personas han creado otros perfiles en los que se hacen pasar por ella.

Precisamente, Yina Calderón aseguró que esto fue lo que pasó con la noticia sobre “su proceso de maternidad”. En video, la huilense expresó que no estaba preparada para ser mamá y aunque no desecha la posibilidad de ser mamá en un futuro, en ese momento de su vida no se siente preparada para ser “ejemplo”.

