- Cómo un colombiano podría convertirse en el rey de los supermercados en Argentina

Francisco de Narváez, heredero de los almacenes Tía es uno de los 4 empresarios que está en la puja por comprar Carrefour Argentina y coronarse como el más grande

Francisco de Narváez era un niño de 3 años cuando su familia aterrizó en Buenos Aires. Llegó de la mano de su mamá, Doris Steuer, casada con Juan Salvador de Narváez Vargas, de una tradicional familia bogotana dedicada al negocio de café. Falleció el 5 de marzo de 1955 y dejó cuatro hijos, además de Francisco, a Juana, Carlos y María Isabel. Doris se casaría en abril de 1989 con otro colombiano vinculado con el café: Arturo Gómez Jaramillo, apodado MIster Coffee, quien había sido gerente de la Federación de Cafeteros por muchos años.

Karl Steuer, el padre de Doris había fundado Casa Tía, una novedosa cadena de tiendas, en 1940. Llegó a Colombia procedente de Checoslovaquia y aceptando la propuesta del entonces presidente Alfonso López Pumarejo, quien en un almuerzo en el Waldorf Astoria de Nueva York, le propuso abrir un negocio similar al que la familia había fundado con el nombre de Te – Ta, en Praga en la década de 1920.

El Tía en los 40, el primer supermercado en la Calle Real, el más querido de los bogotanos.Foto: Señal Memoria

En Bogotá, fueron pioneros de los autoservicios. En la calle Real que así se llamaba la carrera Séptima, entre calles 17 y 18, se estableció el Tía con el nombre afectuoso que realmente era la sigla de Tiendas Industriales Asociadas- En 1946 llegó a Buenos Aires Casa Tía, luego a Uruguay (1956), Perú (1958) y Ecuador (1960).. Bajo el peronismo fue el boom de las ventas atendiendo a la clase media y los trabajadores, porque la élite compraba en Europa.

Los nietos imulsaron el negocio, pero en 1980 tras una ruptura, Francisco se quedó con Casa Tía. Su hermano Carlos se dedicó exitosamente al negocio inmobiliario. A fines de 1998 Francisco vendió Casa Tía por USD 650 millones. a The Exxel Group, un fondo de inversionistas estadounidenses y el minorista Promodés, que luego se fusionó con Carrefour. Entonces, la empresa fundada por los abuelos pasó a formar parte del grupo Carrefour y desapareció como marca. Así pasó en Colombia. El 22 de noviembre de 2017 cerró la última caja registradora en Soacha.

La negociación la hizo desde Buenos Aires donde vivió desde niño, aunque solo recibió nacionalidad argentina en 1992. Un año después, víctima de una grave depresión, trató de suicidarse en una habitación del Hotel Hyatt. “Tuve un intento de suicidio, pero cuando contra el piso y rebotás comenzás de vuelta. Tenía 40 años. Se sobrepuso y siguió consolidando su fortuna pero también incursionó en la política.

El empresario que derrotó a Kirchner

El empresario hizo un break para volverse político. Entró con el apoyo de su amigo de infancia Mauricio Macri. Fue el primer extranjero en llegar a diputado nacional en 2005 por la provincia de Buenos Aires de la mano de Eduardo Duhalde. Y su frente Unión-PRO dio el gran golpe electoral el 28 de junio del 2009 al ganar de manera ajustada las legislativas bonaerenses por una diferencia de dos puntos sobre el candidato oficialista Néstor Kirchner. Quiso ser gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2007 y 2011. Pero no le alcanzó. Cuatro años después renunció a su curul de diputado y se fue a California.

El empresario-político: en las legislativas de Buenos Aires del 2009, De Narváez derrotó a Kirchner

Volvió a lo que es su pasión. El empresario que siendo adolescente hizo ganado de engorde en la provincia de Entre Ríos, que hizo crecer a Casa Tia, que compró a Walmart y la rebautizó Hiper ChangoMás,o ChangoMás, una marca creada por Walmart.

El grupo GDN controla Ta-Ta, la principal cadena de supermercados de Uruguay, y San Roque, una importante red de farmacias en ese mismo país. También participa en Rapsodia, marca de moda femenina con presencia internacional, y en CaroCuore, reconocida firma de lencería. En los últimos años, De Narváez ha diversificado sus inversiones con proyectos como Más Farma y Más Autocenter, orientados a servicios de salud y automovilismo.

Alguna vez le dijo a La Nación: “Es hora de que los científicos se dediquen a la ciencia, los políticos a la política y los empresarios a lo que saben hacer: invertir para que el país crezca y generar empleo de calidad”.

El desafio mayor, ser el rey de los supermercados en Argentina

Con poder económico y político, Francisco de Narváez pretende convertirse en el empresario más grande de los supermercados si logra en la primera semana de noviembre quedarse con Carrefour.

De Narváez no está solo en el negocio. Compite con otras tres grandes compañías con alcance multinacional como son Coto, de Alfredo y Gloria Coto, Cencosud, dueños de Jumbo y Disco, y el fondo norteamericano Klaff Realty, dueño de la cadena uruguaya Tienda Inglesa. Se dice que el pulso está entre Coto y De Narváez, aunque otros sostienen que Cencosud es el “gallo tapado” que quiere pasar por la calle del medio

Se trata de una operación de USD1.000 millones, la puja empresarial con más expectativas en Argentina hoy. La venta de Carrefour ha puesto a los grandes jugadores del retail en ascuas para quedarse con la multinacional francesa. Uno de ellos es De Narváez con su grupo GDN quien ha llegado a la segunda vuelta de la selección hecha por Deutch Bank.

Coto es reconocida por la cercanía histórica de sus dueños con el kirchnerismo, generoso en prebendas, quienes no ocultan su intención de quedarse con Carrefour. Su hijo mayor Germán Coto está al frente de la estrategia y la ingeniería financiera de la operación que fortalecería a la empresa con los hipermercados y la presencia fuera de Buenos Aires.

En 2020 ganó el pulso por Walmart que rebautizó ChangoMás

De Narváez ha dado muestras de su habilidad en este tipo de negociaciones cuando se impuso en la pulseada para quedarse con Walmart Argentina en 2020. Ahora cuenta con el apoyo del grupo de inversión L. Catterton, considerado el fondo privado más grande del mundo en empresas de consumo masivo y ropa, con el grupo francés LVMH y su presidente Bernard Arnault el tercer hombre más rico del planeta, entre sus principales accionistas. De Narváez y Catterton ya son socios en las marcas Caro Cuore y Rapsodia, por lo que su unión en esta operación refuerza una relación de confianza previa.

De concretarse la adquisición, el grupo de Narváez se convertiría el empleador más grande del país porque a los 9.000 empleados que tiene ChangoMás (antes Walmart ) se sumarían 17.000. Además, podría repetir el modelo exitoso que aplicó con la compra de Walmart Argentina por USD 800 millones, posicionando a GDN como un actor dominante del mercado supermercadista local y de paso, por azar, el negocio fundado por su abuelo checo, el TIA, regresaría á él porque fueron precisamente los franceses de Carrefour quienes lo adquirieron cuando aterrizaron en Colombia en 1998.

Le puede interesar: Los multimillonarios argentinos que se hacen más ricos con sus negocios en Colombia

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.