Ella fue la actriz insoportable en Betty la Fea, lo contó Natalia Ramírez

Betty la fea es una de las novelas más exitosas que ha tenido la televisión colombiana. Su popularidad tuvo un punto tan álgido que su historia, llegó a ser transmitida en diferentes países y con nuevos formatos. Esto es algo que pocas producciones logran en la historia. Quizás es por esto mismo que habrá una nueva temporada que llegará a Prime Video. Sin embargo, esto mismo ha hecho que las entrevistas del pasado vuelvan a ser populares. Una de ellas fue la que dio Natalia Ramírez, donde confesó situaciones complicadas con una de las actrices de Betty la fea.

Los problemas que hubo con una de las actrices de Betty la fea

La telenovela escrita por Fernando Gaitán, tuvo un sin fin de personajes e invitados. Uno de ellos fue la ex Miss Universo, Cecilia Bolocco. Esta mujer se sumo a las actrices de Betty la fea, pero tuvo ciertas situaciones que la hicieron recordada por el elenco. Y no se trata precisamente de su dotes para actuar. La mujer destacó por dos situaciones que Natalia Ramírez recordó hace unos años. Y es que, en redes sociales se viralizó un fragmento de una entrevista donde la actriz comentó lo que ocurrió. En una ocasión, la mujer sufrió un incidente mientras se encontraba en el baño.

Uno de sus aros cayó en el inodoro y se armó un escándalo terrible. Tuvieron que llamar al plomero para desmontar todo y buscar el accesorio de la ex Miss Universo. Eso sí, hubo madrazos y lágrimas incluídas en ese momento. Pero además de esto, la mujer tuvo algunas exigencias para estar en la novela. Una de ellas fue el tener su propio especial de 40 minutos, siendo ella Betty la fea. Sin embargo, Julio César Herrera reveló que la mujer realmente no era complicada. Incluso aseguró que la mujer fue una persona muy dulce, estando en la novela. Aún así, hechos que no pueden pasar desapercibidos.

