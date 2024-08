Ella es la nueva suegra de Alejandro Estrada; son como dos gotas de agua con Dominica Duque

.Publicidad.

MasterChef ha tenido una temporada llena de emociones y de momentos únicos. Los participantes de esta temporada, han logrado llamar la atención del público y han estado a la altura de los retos del programa. Pero el programa no solo ha tenido emociones fuertes en este contexto de las pruebas. Es bien sabido, que dos famosos encontraron el amor mientras hacían parte de las grabaciones del programa. Los dos participantes involucrados en este amorío son Alejandro Estrada y Dominica Duque. Ya es más que un hecho que ambos son pareja y es por eso que ahora todos hablan de la suegra del actor.

Ella es la mamá de Dominica Duque y la suegra de Alejandro Estrada

Cada vez se confirma más la relación que ha surgido entre Alejandro Estrada y Dominica Duque. El actor ha hablado en múltiples entrevistas y parece que ya no puede esconder el amor que tiene por la periodista. Ambos, que no esperaban entrar a MasterChef para encontrar pareja, han encontrado en el otro, un acompañante ideal. Pese a que el actor no buscaba darse tan pronto una oportunidad el amor, Dominica Duque habría cambiado por completo ese pensamiento. En redes, muchos se han alegrado por este amor que nació, gracias al programa, pero también han hecho que los involucrados ganen mucha popularidad.

..Publicidad..

Alejandro Estrada y Dominica Duque en MasterChef.

|Le puede interesar Los secretos de Alejandro Estrada para conquistar a Dominica Duque en MasterChef

...Publicidad...

Si bien es cierto que ambos ya eran famosos desde antes de esta relación, su unión les ha hecho ganar muchos seguidores. Es así, que muchos han empezado a averiguar mucho más de la vida de ambas partes. De esta manera, muchos han empezado a halagar y dejarle cumplidos a la mamá de Dominica Duque. La gente no duda en tildarla como la suegra de Alejandro Estrada, pero esto no es todo. En las pocas fotos de la actriz, en donde se puede ver a la mujer, muchos aseguran que parecen hermanas. Hay quienes dicen que son como dos gotas de agua, por el increíble parecido entre ambas.

....Publicidad....

Es que, con estas fotografías, se sabe de dónde fue que heredó la periodista su tremenda belleza. Que por cierto, muchos han aprovechado para hacérselo saber. De esta manera, la mamá de la comunicadora, también ha ganado bastante fama a raíz de Dominica Duque con Alejandro Estrada.

Vea también: