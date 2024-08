¿Cómo hizo el Ferxxo para estar en la 'playlist' de Barack Obama? Esta es la razón

.Publicidad.

Como suele hacer cada vez que llega el verano, el expresidente Barack Obama presentó la lista de canciones que lo acompañan en esta época que muchos estadounidenses aprovechan para tomar vacaciones. En ella aparecieron canciones de Bob Marley, Billie Eilish, Beyoncé y Bob Dylan; sorprendentemente el único colombiano incluido fue Feid.

Esto ocurrió porque en realidad lo que seleccionó Obama fue la canción de Bad Bunny llamada "Perro negro", que es un homenaje a una emblemática discoteca paisa y en la que participa el colombiano, quien es famoso también por canciones como "Ferxxo 100" o "Luna".

El detalle llama la atención porque en la lista no hay ninguna canción con Karol G, Shakira o incluso con J Balvin, quienes han sido los artistas latinos más escuchados del año en el 2024. Incluso 'El niño de Medellín', mientras está estrenando su nueva canción "Doblexxo" con Feid, disfruta de ser el segundo artista con más escuchas en Spotify. Sólo por detrás del puertorriqueño Bad Bunny.

La lista que tiene pocos exponentes latinos. Aparte de Bad Bunny y Feid sólo aparece "Bad Boy", una canción interpretada por los puertorriqueños Dei V, Ozuna y Anuel AA; en una selección que está definida principalmente por el hip hop y lo que podrían denominarse sonidos urbanos.

Algunas de las canciones preferidas por el exmandatario son "Them belly full" de Bob Marley, "How do you want it" de 2 Pac, "Yayo" de Rema, "Silvio" de Bob Dylan, "Come away with me" de Norah Jones y "Texas Hold'Em" de Beyoncé.

