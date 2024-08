Los secretos de Alejandro Estrada para conquistar a Dominica Duque en MasterChef

El actor ya no esconde los sentimientos que tiene por su compañera de reality y además de mostrarse muy enamorado, ha revelado cómo surgió la relación de ambos

.Publicidad.

Alejandro Estrada ha vuelto a ser una figura muy popular de la televisión colombiana, esto gracias a su participación en MasterChef. Allí, el hombre ha demostrado su gran talento en la cocina y también ha encantado al país con su personalidad. Sin embargo, no solo los televidentes han quedado matados con la actitud del actor. Como es bien sabido, Dominica Duque, también cayó en los encantos de este hombre. Ya no es un secreto, que ambos famosos disfrutan de una relación, aunque no muchos saben cómo fue que se dio esto. En entrevista, el actor reveló un poco del proceso de esta pareja.

Así fue como surgió el romance entre Alejandro Estrada y Dominica Duque en MasterChef

Tras su ruptura con Nataly Umaña, muchos pensaron que Alejandro Estrada se tomaría un largo tiempo de pausa en el amor. Es que terminar una relación de tantos años, no es tarea fácil y muchos menos volver a tener una relación. Sin embargo, cuando el amor toca a la puerta del corazón, no hay mortal que se resista a abrirle e iniciar una nueva aventura. Pues así le ocurrió al actor cuando conoció a Dominica Duque, que sin pensarlo, terminó encantado con la forma de ser de ella. De hecho, gracias a MasterChef y a su constante contacto, surgió ese bonito amor que ahora está entre los dos.

..Publicidad..

Alejandro Estrada y Dominica Duque. Foto de RCN.

|Le puede interesar Carla Giraldo habría vuelto a la soltería; rumores aseguran ruptura con su pareja

...Publicidad...

De hecho, según reveló el mismo actor, ambos tuvieron el mismo chef personalizado, algo que sin duda influyó en su actual relación. Esto no es todo, pues aunque Alejandro Estrada sigue en competencia, para él, haberla conocido, ya lo hace un ganador. Más de una vez, el actor ha confesado que para él, Dominica Duque es una dama en todo el sentido de la palabra. Además, en la competencia de MasterChef, también tuvo algunos detalles que sin duda, le robaron el corazón a la periodista. Según comentó, aquel postre llamado Dominica red velvet, se lo dedicó a ella, para hacerle sonreír.

....Publicidad....

Con este tipo de gestos, el hombre se ganó el corazón de la periodista, a quien también se le ve feliz junto a él. Sin duda alguna, MasterChef unió a dos figuras que están dispuestas a darle amor de sobre al otro. Habrá que ver como avanza esta relación entre ellos, pues por ahora están disfrutando las mieles del amor. Sin embargo, ambos siempre se han mostrado como figuras maduras.

Vea también: