Ojo con lo que come al desayuno: tres alimentos que reducen su vitalidad en las mañanas, según nutricionista

Empezar el día con el pie derecho depende en gran medida de lo que se lleve a la boca durante las primeras horas de la mañana. Un desayuno adecuado puede mejorar el estado de ánimo, aumentar la concentración y aportar energía constante durante toda la jornada. Sin embargo, no todos los alimentos que se consumen en la mañana cumplen con estas funciones.

David Céspedes, médico especializado en Salud Pública, Medicina Estética, Cirugía Capilar y Longevidad, explica que existen tres productos comúnmente usados que, lejos de nutrir, pueden agotar desde temprano. Con más de 85.000 seguidores en TikTok, Céspedes comparte consejos sobre alimentación y hábitos saludables de forma constante.

“Estos son tres alimentos que arruinan tu energía desde primera hora de la mañana y que probablemente tienes en tu cocina pensando que son sanos”, advierte Céspedes.

Alimentos que disminuyen la energía al iniciar el día

1. Cereales de desayuno “fitness”

Aunque se promocionan como saludables, estos cereales suelen ser azúcar con forma de fibra. La mayoría contiene más del 20 % de azúcares añadidos, harinas refinadas y jarabes, lo que genera picos de glucosa que terminan reduciendo la energía rápidamente.

2. Leches vegetales

Las alternativas vegetales se han popularizado, pero según Céspedes, “no son leche”, pues su contenido proteico y nutricional varía significativamente respecto a la leche de origen animal. Esto puede dejar sensación de hambre y afectar la saciedad durante la mañana.

3. Barritas de cereales o proteínas

Muchas personas las eligen por su practicidad, pero estas barritas contienen jarabe de glucosa, grasas vegetales baratas y polialcoholes que alteran la microbiota intestinal, provocando hinchazón y gases. Además, la proteína que aportan suele provenir del suero más económico disponible en el mercado.

Alternativas saludables para el desayuno

La recomendación de Céspedes es optar por proteínas y grasas vegetales de calidad, que aporten saciedad y energía. Ejemplos incluyen huevos, aguacate, frutos secos y yogur natural.

Por su parte, la doctora Vandana Bhide, pediatra de Mayo Clinic, resalta que el desayuno es clave para niños y adultos por igual. “Los niños necesitan calorías después del ayuno nocturno. Los que desayunan aprenden mejor que los que no lo hacen”, afirma.

La experta resalta que los beneficios de un desayuno equilibrado incluyen un mejor estado de ánimo, mayor concentración y menor riesgo de obesidad a largo plazo. Según Bhide, los alimentos con bajo índice glucémico, como avena integral, frutas y batidos sin azúcares añadidos, permiten que la glucosa llegue al cerebro de manera constante.

Algunas opciones que cumplen con estas recomendaciones son: un burrito de desayuno con huevos y verduras, un parfait de yogur con bayas, avena cortada en acero con frutos rojos, batidos de fruta con leche baja en grasa o waffles integrales con fruta y mantequilla de maní. Siempre evitando jarabes y azúcares en exceso, concluye la pediatra.

Empezar la mañana con alimentos procesados puede parecer práctico, pero no siempre es lo mejor para el cuerpo. Elegir opciones naturales y balanceadas asegura un día con más energía y concentración.

