Ella es la famosa actriz colombiana con la que Víctor Mallarino tuvo un matrimonio efímero

.Publicidad.

Víctor Mallarino se ha convertido en uno de los actores más queridos en el país, por sus múltiples trabajos. Ahora, con su regreso al país, su nombre ha estado en boca de todos, pues muchos siguen recordando sus mejores épocas como actor. Inclusive, hay quienes quieren saber un poco más sobre la vida de este reconocido hombre. Si bien es cierto que hoy en día tiene una relación y vive lejos del país, en algún momento, uno de sus romances causo gran polémica. Aunque ya han pasado más de 20 años desde entonces, muchos siguen recordando este episodio de la vida del bogotano con Kathy Sáenz.

Así fue el polémico matrimonio entre Víctor Mallarino en Kathy Sáenz

No es un secreto que hubo una época en la que Víctor Mallarino fue un hombre muy deseado por las mujeres del país. Además de su talento actoral, el bogotano era muy admirado y su belleza también era muy llamativa para muchas. Quizás, todo esto en conjunto fue lo que llegó a conquistar en su momento a Kathy Sáenz. Es probable que no todos los tengan presente pero, hace más de 20 años, este par de actores decidieron entablar una relación. En su momento fue bastante polémica y las críticas no se hicieron esperar, en especial en contra del actor. La razón de esto, la diferencia de edad entre ambos.

..Publicidad..

|Le puede interesar Este es el canal internacional que le dio trabajo a Nataly Umaña después de La Casa de los Famosos

...Publicidad...

Todo inició en1993, ambos se encontraban en las grabaciones de la novela La maldición del paraíso. Ella actuaba mientras que Víctor Mallarino era el director. Ella tenía 24 años, mientras que él, tenía 40 años. Su diferencia de edad, fue la que desató una gran cantidad de críticas que recibió su unión. Aún así, nada de esto fue suficiente para detenerlos y finalmente contrajeron matrimonio. Sin embargo, esta unión no tuvo un final feliz y mucho menos de telenovela. Finalmente la unión de ambos se acabo tan solo 6 meses después.

....Publicidad....

En aquel momento se aseguró que el final de su matrimonio se daba por causa de la diferencia de edad. Aún así quedó en la historia como una de las relaciones más efímeras de la farándula colombiana. Ha pasado el tiempo ahora cada uno disfruta de su respectiva relación,.

Vea también: