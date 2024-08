Ella es la actriz de Klass 95 que se dedicó a vender galletas en Estados Unidos; ya era famosa

.Publicidad.

A esto se dedicó Nicole Santamaría de Klass 95 cuando se estableció en Estados Unidos

Seguramente muchos recuerdan a la actriz, por algunas de las producciones en las que ha participado en el país. Bueno, pues la protagonista de Klass 95, decidió en algún momento viajar a Estados Unidos para brillar a nivel internacional. No es nada descabellado y no sería la primera vez que una figura latina lo intenta. Claro que, este proceso tuvo bastante retos y dificultades para la actriz en un inicio. De hehco, en una entrevista para la revista Vea, la mujer habló de todo lo que tuvo que superar. Aunque en un inicio consiguió sostenerse con sus ahorros, con el tiempo el dinero empezó a escasear.

Laura Barjum y Nicole Santamaría en Klass 95. Foto de @leonel_d_cossio

Aunque la única salida parecía ser el regresar a Colombia, la actriz no se rindió y siguió persiguiendo su sueño. Fue así como consiguió su primer trabajo en una fábrica de galletas. Allí, la mujer era la encargada de las ventas virtuales de la tienda. Su labor la combinaba con clases de actuación en las noches. Claro que este no fue el único trabajo que realizó la actriz. Según cuenta Nicole Santamaría, también fue anfitriona en un hotel. Allí, muchas personas la reconocían por algunas producciones en las que trabajó. Eso sí, la protagonista de Klass 95 aclaró que no se siente avergonzada por esto, considera que es inspiración.

Pese a su actual protagónico, la mujer va a seguir persiguiendo su sueño. Siendo honestos, la actriz tiene la capacidad para cumplir con todo aquello que se proponga. Quien quita que dentro de poco, la estemos viendo brillar en alguna producción internacional y dejando el nombre de Colombia en lo más alto. Lo cierto es que, lo hecho por Nicole Santamaría es de admirar.

