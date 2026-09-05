Ella es Diana Barón, una de las tres mujeres que se abrieron camino al volante en el servicio de aseo de Bogotá

De buses y taxis a conducir camiones de 26 toneladas de residuos en Bogotá. Diana Barón es una de los 130 conductores de Promoambiental que asean la ciudad

El frío de la madrugada en Bogotá no da tregua. A las cinco de la mañana, mientras la mayoría de la ciudad duerme, Diana Carolina Barón ya tiene las manos puestas sobre el volante de un camión compactador de residuos de Promoambiental Distrito. Este gigante de hierro de 26 toneladas es movido por las calles con la precisión de quien lleva el asfalto en la sangre. Sin embargo, su historia es apenas el reflejo de una labor colectiva mucho mayor: junto a ella, más de 1.600 "guardianes del medio ambiente" se despliegan diariamente por la capital para cuidarla y mantenerla viva

Para muchos, ver a una mujer al frente de un vehículo de este tamaño todavía causa sorpresa en un oficio históricamente asociado a los hombres. Su afinidad con los motores viene de su padre, quien trabajó en el transporte público de la capital y del que heredó la paciencia para lidiar con el tráfico. Antes de llegar a su puesto actual, Diana manejó buses del SITP, taxis, vehículos de plataformas y transporte empresarial. Aprender a conducir sola es su profesión, su orgullo y su refugio.

El año 2025 puso a prueba toda su estructura cuando perdió a su hijo mayor y a su hermana menor en cuestión de meses. Frente al dolor y a una enorme responsabilidad económica (hoy cuida de su hijo menor, su madre y sus sobrinos), Diana encontró en Promoambiental Distrito la oportunidad para salir adelante. Conducir el camión compactador no solo le devolvió la estabilidad financiera que su familia necesitaba; también le dio un espacio para sentirse productiva, fuerte y útil.

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Cada jornada es un trabajo en equipo. No se trata solo de conducir, sino de coordinar la ruta con los operarios que recogen los residuos en cada cuadra. Detrás del parabrisas, Diana sabe que su esfuerzo individual suma al impacto de toda la operación. Promoambiental Distrito impulsa esta dignificación laboral e igualdad de oportunidades, demostrando que el talento no tiene género y que el compromiso de sus 1.600 colaboradores es la fuerza que transforma el entorno urbano e impacta positivamente en miles de familias.

Cuando termina su turno y apaga el motor, Diana regresa a casa con el deber cumplido. Mañana, antes de que salga el sol, volverá a subirse al camión compactador. Sabe que, al mover ese gigante por las calles, no solo saca adelante a su hogar, sino que forma parte de un gran ejército de guardianes que mantiene a Bogotá en marcha.

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