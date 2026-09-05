- Así fue la trampa que el FBI le puso al 'Bendito Menor', el capo protegido por la santería

El cabecilla paramilitar fue sorprendido en la sala de su casa, donde se encontraba su pareja, sus escoltas y un cuarto con las velas y figuras a las que le rezaba

Desde hace más de seis meses las autoridades encabezadas por el exministro de Defensa, Pedro Sánchez, le venían pisando los talones a Naín Andrés Pérez Toncel, más conocido como "Bendito Menor". A pesar de su corta trayectoria en el mundo criminal, el joven actuaba con la frialdad de un delincuente curtido con varios años de recorrido

Entró a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada en 2019 como sicario y rápidamente escaló hasta convertirse en el cabecilla de la peligrosa organización paramilitar.

En cada operativo que logró evadir dejó a su paso velas, figuras, jeringas y otros elementos de santería, así lo reveló el grupo élite de la Policía llamado Los Lobos, creado desde 2006 para cazar a jefes criminales de alto valor. Además, tal como le contó a Cambio uno de los oficiales que participó en la operación en la que fue combatido el joven paramilitar, en enfrentamientos anteriores les llamaba la atención que a 'Bendito Menor' ninguna bala lo rozaba, era como si estuviera rezado.

El exitoso resultado de los supuestos rezos que, según se sabe, le venían haciendo desde hace 2 años, fue encegueciendo al joven por la fama y el poder. Sin mayor explicación para las autoridades, "Bendito Menor" se movía sin ser detectado, se volvía invisible en cada uno de sus movimientos, hasta que un video en sus redes sociales lo volvía a sacar a la luz. A raíz de eso se hizo llamar el paramilitar influencer.

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Las precauciones del joven se incrementaron desde el 9 de julio, cuando Abelardo de la Espriella lo declaró objetivo militar. Desde ese momento, los videos en redes sociales ya no fueron tan frecuentes. Rara vez en el día encendía su telefono o su radio para dar alguna instrucción o alguna señal de vida.

Las coordenadas de la su casa donde vivía eran un misterio, incluso hasta para los poderosos drones VTol Vector, traídos desde Alemania, que son capaces de capturar un radio de 80 km, en el que identifican personas y movimientos, gracias a que funcionan con Inteligencia Artificial. Sin embargo, lo que era una incógnita para las autoridades, no lo era para los vecinos del barrio Los Olivos de Riohacha, quienes sabían que en la lujosa mansión blanca vivía uno de los hombres más buscados del país.

Esta fue la casa donde alias "Bendito Menor" fue abatido junto a su pareja sentimental.

La estrategia final fue pensada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la principal agencia policial de Estados Unidos. El grupo policial estadounidense diseñó el plan con el que obligó al cabecilla paramilitar a hacer uso de su teléfono celular. La trampa que le tendieron se trató de difundir la falsa noticia de que había sido abatido por los mismos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, anteriormente conocido como los Pachenca.

La falsa noticia generó la confusión necesaria para que "Bendito Menor" encendiera su teléfono y desmintiera lo dicho por las autoridades. Así se confirmaron las misteriosas coordenadas. Los uniformados se dirigieron en varias camionetas y cerraron todas las posibles vías de escape.

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A las once de la noche ingresaron a la vivienda, donde sorprendieron a "Bendito Menor" junto a su pareja sentimental departiendo en la sala de la casa. No les dieron tiempo para reaccionar. Al mismo tiempo sorprendieron a alias el Tío y a Casiloco, señalados como integrantes de su esquema de seguridad, quienes también fueron abatidos en la operación.

Alias "La bebecita" se encontraba en casa por cárcel desde hace 1 año. Era la encargada de manejar las finanzas de la organización.

En la vivienda, las autoridades volvieron a encontrar en un cuarto las velas, las figuras, los amarres y las jeringas que solían proteger a "Bendito Menor". Sin embargo, esta vez no valieron los rezos y los santos para poder evadir a las autoridades.

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