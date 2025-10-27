Influenciadores como Wally y Amaranta Hank le arrebataron los votos a veteranos y petristas pura sangre 

La consulta del 26 abrió el espacio en las listas para el congreso a quienes son más diestros en las redes que en los recintos parlamentarios. Así quedaron

Alirio Uribe, uno de los abogados y congresistas más caracterizados y prolíficos en ejecutorias de las bancadas de la izquierda en el Congreso, no volverá a su curul en 2026, si su partido acepta a raja tabla los resultados de la consulta del domingo 26 de octubre. Los más avezados analistas no se explican cómo un líder proveniente del colectivo José Alvear Restrepo , gestor de la Paz Total y padre de normas que regulan la doble instancia en procesos judiciales se quemó en las urnas.

No se explican tampoco cómo barrieron en las urnas influenciadores como Wally (Wilson Alfonso Rodríguez) que, aunque formado en derecho, tiene como única tribuna las redes sociales y un espacio como activista del petrismo desde los canales de medios públicos de la comunicación estatal.

“Es evidentes que hoy valen más las tribunas virtuales y los mensajes efectistas, incluso sin profundidad, que la trayectoria en la calle y al fango de la cotidianidad”, comenta la analista y política Teresa Beltz.

La votación del domingo tampoco respalda a Jael Quiroga , una senadora surgida de una coalición entre el Pacto Histórico y la Unión Trabajo y peleadora de mil batallas en defensa de las víctimas del conflicto armado. En cambio, catapulta a Laura Cristina Ahumada , esposa del suspendido alcalde Barrancabermeja y sindicada en julio por la Fiscalía de haber creado una empresa delictiva para la compro de votos en Las elecciones locales de 2023.

Una de las excepciones a la nueva regla según la cual vale más la “marca” patentada en los canales virtuales que la trayectoria política de la representante Aída Avella , integrante de la guardia pretoriana de la Unión Patriótica desde los años 90 y la tercera mujer más votada después de Patricia Caicedo , hermana del enjuiciado exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo, y de la propia Ahumada.

En las listas cremalleras consolidadas el 26 aparece, descollante, el nombre de Alejandra Omaña o ‘ Amaranta Hank’ , una periodista de origen que se hizo famosa como actriz de cine para adultos y como defensora de los derechos de trabajadoras y trabajadores sexuales. Su lema “Nos gusta arriba, no abajo”, la situó en la cima de los aspirantes con Los que cuenta el partido de gobierno para alcanzar mayorías en las próximas elecciones parlamentarias.

La condición de influenciadora -condición para la que cursa un proyecto de regulación profesional- le valió también el favor de los votantes a Laura Daniela Beltrán (Lalis Smile) , y antigua Community manager de la Cancillería, entidad con la que ha tenido jugosos contratos. Su colega en el escenario digital Daniel Mauricio Monroy

Su posición la envidiaría Dagoberto Quiroga, expresidente de la Colombia Humana y exsuperintendente de servicios públicos,, a quien los guarismos electorales dan por “quemado” en su intención de ir al legislativo.

Existe una franja en la que se encuentran aspirantes respaldados por los electores que hoy hacen el tránsito de los liderazgos nuevos hacia la política tradicional. Allí aparecen los nombres de María Fernanda ‘Mafe’ Carrascal y María del Mar Pizarro.

Para algunos no resultó suficiente la mentoría del presidente Gustavo Petro. De eso puede dar fe Álvaro Moisés Ninco , exembajador en México, a quien el mandatario intentó sostener contra viento y marea cuando la justicia encontró que no llenaba los requisitos para el cargo. Una votación por debajo de los 3.000 votos lo convirtió en uno de los chamuscados, al lado del beligerante exalcalde de Cartagena William Dau Chamat.

Otras expresiones alternativas se quedaron a mitad de camino. En ese segmento están Andrés Cancimane , congresista promotor de los derechos de la comunidad LGBTI+ y Feliciano Valencia, líder indígena caucano a quien le atribuyen haber patinado millonarios contratos con el gobierno y haber promovido frecuentes movilizaciones indígenas cada vez que el primer mandatario convoca a la plaza pública.

Los ambientalistas extrañaran a Leyla Marleny Rincón , representante a la Cámara que ha basado su ejercicio parlamentario en la defensa de humedales. Esta educadora se quedó rezagada en su intento por avalarse para llegar al Senado de la República.

Quizá la única excepción en la aplicación de las maquinarias y aplanadoras electorales la constituye el senador Pedro Flórez , a quien los secretaros a voces identifican como pupilo financiado por el empresario Euclides Torres.

No hay evidencia que respalde hasta ahora lo dicho el presidente Petro en el sentido de que la “alta votación” registrada el 26 de octubre fue una respuesta popular a las decisiones tomadas en contra suya con el presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien acaba de incluirlos a él y a su familia en la Lista Clinton. Si así hubiera sido sus alfiles más cercanos estarían de primeros en los partidores de la elección parlamentaria.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.