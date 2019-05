El viacrucis del periodista al que una simple apendicitis se le volvió mortal

El 10 de julio del 2018 comenzó una pesadilla para el periodista Mauricio Orjuela que sólo acabaría con su muerte. Ese día un dolor en el estómago no lo dejó dormir. Cuando la situación se hizo insoportable tomó un taxi hasta la Subred Integrada de Salud Norte E.S.E en el Hospital de Engativá. El diagnóstico no podía ser más claro: tenía que ser operado inmediatamente. Sin embargo no podían hacer nada, el único especialista que podía hacerlo dentro de la IPS estaba afuera del país. Aún así lo operaron el 12 de julio. Le dijeron que tenía el apéndice perforado y que descartaban una obstrucción intestinal.

Era la primera vez que sus amigos lo veían preocupado, angustiado. Nacido en Villavicencio se graduó del Colegio Superior de Comunicaciones en Bogotá y tenía entre sus obsesiones la música llanera. Sus amigos recuerdan que su ídolo máximo era el Cholo Valderrama. Sus profesores le recomendaban que no funcionaría para la radio porque no tenía buena voz. Aun así no hizo caso, se reveló e hizo sus prácticas en el programa La Zaranda de RCN. En el noticiero Telepaís de Jorge Barón hizo sus primeros pinitos aunque su casa, antes de entrar al Ministerio de Agricultura, fue la Radio Nacional de Colombia. En MinAgricultura era de los empleados más queridos. Él era quien, espontáneamente, llevaba los churros y los buñuelos para las mediasnueve.

Publicidad

El dolor lo carcomía por dentro. El 6 de agosto, un mes después en donde atenuaba el dolor solo con analgésicos, fue llevada a urgencias de la clínica Shaio, desde ahí lo llevaron a la Clínica General de la 100. Estuvo tres días internado, le dieron de alta el 9 de agosto. Le dijeron que todo marchaba bien, que se recuperaría más rápido de lo pensado, que se recuperaría sin problemas. Sin embargo nada amortiguaba el dolor lacerante que sentía en el estómago. Tuvo que volver a internarse el 13 de agosto. Cinco días después Orjuela muere por una peritonitis. Desde entonces esta muerte venía siendo motivo de investigación.

Publicidad.

Nueve meses después la Supersalud multó con más de 3.600 salarios mínimos al hospital de Engativá, la clínica general de Engativá y a la EPS Medimás. Al hospital de Engativá lo sancionan ante la negligencia de presentar el diagnóstico de manera tardía. Por eso tendrá que pagar una multa de 330 millones de pesos. A la Clínica General de la 100 fue multada con 1.656 millones por su responsabilidad administrativa por haber demorado prestarle el servicio de gastroenterología que necesitaba Orjuela con urgencia. A Medimás le metieron una multa de 993 millones de pesos al tener fallas a la hora de hacer el seguimiento del paciente.

El periodista Mauricio Orjuela se transforma en un símbolo de los problemas que tiene la salud para cuidar a los colombianos.