- El ventilador que planean prender dos cercanos de Daniel Quintero sobre la corrupción durante su Alcaldía en Medellín

Misael Cadavid y Elkin González quienes trabajaron en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí están a punto de concretar un acuerdo con la Fiscalía

Misael Cadavid y Elkin González, son los nombres de quienes estarían a punto de concretar un acuerdo con la Fiscalía para convertirse en testigos sobre el caso por presunta corrupción en la contratación entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí durante la administración del exalcalde Daniel Quintero.

Cadavid era el gerente de los bomberos de Itagüí, mientras que Gónzalez era el capitán. El objetivo de los mencionados es acceder a beneficios judiciales a cambio de revelar cómo operó la presunta red de contratos direccionados.

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Ambos fueron capturados e imputados por la Fiscalía General de la Nación, junto con Yaneth Rúa García, exfuncionaria del AMVA, por el presunto peculado por apropiación de más de $2.400 millones de pesos destinados a contratos de apoyo a cuerpos de bomberos, los cuales —según el ente acusador— habrían terminado financiando la campaña a la Cámara de Representantes de Misael Cadavid en 2022 por el partido Cambio Radical en la cual se quemó.

El fiscal del caso, Rodolfo Sánchez, ya confirmó que existe un acta de compromiso en curso y conversaciones avanzadas para aplicar principios de oportunidad. La estrategia apunta a suspender o incluso renunciar a la acción penal contra quienes aporten información determinante en este y otros procesos.

Lo que se sabe sobre los testigos estrellas

Cadavid, es médico egresado de la UPB, se desempeñó como director del hospital de San Luis (Oriente antioqueño), La María (Medellín) y el San Rafael de Itagüí. Fungió además como gerente de Municipios, director del Departamento de Atención de Desastres (Dapard) y subsecretario de Salud de Antioquia en la gobernación de Luis Pérez, de quien era amigo y aliado político. A la par con esos cargos, era bombero y ejerció en los intermedios como gerente de la agrupación en Itagüí.

Hay que recordar que en medio de la campaña para acceder a la Cámara en 2022, divulgaron una polémica grabación que muestra su relación con Pérez y con Daniel Quintero, quien por ser entonces alcalde de Medellín tenía prohibido participar en política.

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“Te cuento que el lunes pasado, ya tengo fórmula para el Senado de la República, va a ser David Luna. Nos sentamos con Daniel Quintero y con Luis Pérez; entonces Daniel nos va a ayudar muchísimo desde la Alcaldía (sic)”, le dice, entre otras cosas comprometedoras, a un destinatario, según el audio que publicó en su momento el portal Voragine.

Sobre González, se sabe poco. Lo que más ha trascendido es que habría sido como la sombra de Cadavid en los bomberos de Itagüí, conociendo intimidades de quiénes y cómo manejaban las cosas al interior de esa entidad.

Las pruebas de la Fiscalía que los compromete

La Fiscalía presentó grabaciones obtenidas en allanamientos, entre ellas unas en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, donde, según los investigadores, se evidencia cómo María Yaneth Rúa instruyó a miembros de la organización para sobrevalorar facturas de kits de bioseguridad e insumos usados en capacitaciones. Se escucharon conversaciones donde, presuntamente, Rúa explicaba sobre cómo presentar las facturas a precios superiores a los reales.

El expediente, además, incluye documentos, conversaciones de chat e interceptaciones telefónicas que mostrarían el intento de los indiciados por encubrir las presuntas irregularidades. Estas acciones habrían incluido la convocatoria de proveedores por parte de directivos de la organización para instruirlos sobre qué decir ante un posible llamado de la Fiscalía. Por todo esto, no se descartan futuras capturas, según explicaron los representantes del ente acusador a medios locales.

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