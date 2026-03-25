- Obligado por la justicia, Álex Flórez la ficha de Daniel Quintero, le dice adiós al Senado

Le había sacado el cuerpo a la suspensión por parte de la Procuraduría más de 3 años, pero ahora el Consejo de Estado le dijo que no va más

El Consejo de Estado confirmó la legalidad de la sanción de suspensión e inhabilidad por seis meses contra el senador Álex Flórez, del Pacto Histórico, y ficha de Daniel Quintero, quien en 2022 incurrió en una falta disciplinaria al calumniar a miembros de la Policía a las afueras del Hotel Caribe de Cartagena, cuando a las 3 de la madrugada del 2 de septiembre intentaba ingresar con una acompañante.

La decisión se hará efectiva de inmediato, a falta de cuatro meses para que termine la legislatura el 20 de julio del 2025. Con recursos jurídicos, Flórez ganó tiempo y salvó tres de los siete meses de inhabilidad que le había ordenado el Procurador Gregorio Eljach.

¿Qué fue lo que pasó en el Hotel Caribe de Cartagena?

En los testimonios y documentos citados por el tribunal, se hace referencia a “la mujer”, “la señorita” o “una acompañante”. Sin embargo, el personal de seguridad, cumpliendo con las políticas del establecimiento, le negó el ingreso debido a que no portaba su documento de identidad. Ante la negativa, Flórez Hernández reaccionó con una “actitud grotesca y desafiante”, lo que obligó al supervisor de seguridad a solicitar apoyo policial en la estación de Bocagrande, según reseña el informe de la Policía.

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El senador, en “estado de embriaguez”, arremetió contra los patrulleros Jhan Carlos Ramos Torres, Adolfo Piña Castro y Gonzalo de Jesús Rivera Toscano. Según los registros fílmicos y testimonios, Flórez les gritó expresiones como: “asesinos”, “rateros”, “ladrones” y “violadores de derechos humanos”. El punto más crítico de la agresión ocurrió cuando el congresista los acusó directamente del homicidio de tres jóvenes en Chochó (Sucre), un suceso criminal ajeno a los agentes presentes.

¿Por qué el Consejo de Estado fue implacable con Flórez?

El fallo destaca que Flórez señaló a uno de los uniformados diciéndole: “Usted es un asesino. Cuéntele a Colombia cómo mataron a los pelados del Chocó”, a pesar de que el patrullero le pidió respeto y le aclaró que él no había matado a nadie.

La principal línea de defensa del senador fue la inimputabilidad por intoxicación etílica aguda, argumentando que su estado no le permitía comprender la ilicitud de sus actos. No obstante, el Consejo de Estado desestimó este argumento tras analizar dictámenes periciales y el comportamiento del disciplinado en los videos.

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El tribunal concluyó que el senador mantuvo un discurso coherente y lógico, utilizó la memoria y demostró voluntad al reiterar sus acusaciones incluso después de ser confrontado por los policías. “El senador era consciente de que los policías no participaron en el homicidio que describía, pero reiteradamente los acusó”, señala el fallo.

Alex Flórez, ficha política de Quintero





Foto tomada/Alex Flórez

En noviembre de 2020, Álex Xavier Flórez Hernández llegó al Concejo de Medellín. Lo hizo de la mano de su mentor y amigo Daniel Quintero Calle, quien ganó la Alcaldía de Medellín con un movimiento político que materializó en pocos meses, y al que llamó Independientes, pero que era sostenido por casi todos los grupos políticos tradicionales de la mayoría de municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Flórez llegó con las banderas del movimiento estudiantil de 2018, representando a la Universidad de Medellín, donde empezó su carrera política en 2014 siendo estudiante de Derecho: “Ya terminé materias, pero aún no me he podido graduar por pobre y no tener los recursos para pagar los derechos de grado”, le dijo a El Mundo antes de su posesión.

Como representante estudiantil de la Universidad de Medellín, Flórez pudo relacionarse con jóvenes representantes de todas las ciudades del país. En el contexto de la lucha estudiantil conoció a Quintero, con quien coincidió en la campaña del plebiscito por la paz de 2016: “Lo conozco en un certamen que organicé a favor del Sí junto con el representante a la Cámara por Antioquia, Iván Darío Agudelo. Allí acudió el expresidente César Gaviria y unas 500 personas, entre ellas diputados y otras figuras públicas como Daniel Quintero, quien era en ese momento viceministro de las TIC de Juan Manuel Santos y ese mismo día lo nombran director de la campaña del Sí en Medellín”, le dijo al extinto diario El Mundo de Medellín.

Foto tomada/Alex Flórez

Su paso por el Concejo fue interrumpido luego de que el 8 de septiembre de 2020 el Tribunal Administrativo de Antioquia falló en primera instancia la pérdida de su investidura por haber inscrito su candidatura con el movimiento Independientes siendo contratista del municipio, situación que lo inhabilitaba. La decisión fue confirmada en segunda instancia por el Consejo de Estado en noviembre de 2021, pese al apoyo en redes sociales de su jefe Daniel Quintero, quien no pudo atajar su salida de esta corporación.

Pese a que perdió la investidura como concejal, la vida política de Flórez tendría otra oportunidad en la lista del Pacto Histórico para el Senado, donde ocupó el puesto 11 en la lista, una posición privilegiada gracias a la cercanía entre Quintero y el presidente Gustavo Petro.

Esta suerte probablemente no se repita, porque Quintero, su mentor político, tiene de momento el horizonte político nublado después de su derrota frete a Roy Barreras en la consulta Frente por la vida.

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