- Este es el páramo más lindo de Colombia, un paraíso en Boyacá y así es como puede llegar

A cinco horas de Bogotá está el que muchos consideran el páramo más hermoso de Colombia: un paisaje que parece sacado de un cuento

Colombia es uno de los países más fascinantes de América Latina gracias a la diversidad de paisajes que esconde en su territorio. Playas de aguas cristalinas, selvas exuberantes, montañas imponentes y ciudades llenas de historia hacen parte de una oferta turística que cada año atrae a miles de visitantes. Sin embargo, entre todos esos escenarios naturales, hay uno que destaca por su singular belleza: los páramos, ecosistemas únicos que solo existen en unas pocas regiones del planeta.

El país posee cerca del 50 % de los páramos del mundo, distribuidos en 36 complejos reconocidos que se extienden por varias regiones andinas. Son territorios de enorme importancia ambiental, pues allí nacen muchos de los ríos que abastecen de agua a millones de personas. Entre todos ellos, hay uno que suele ser señalado como el más hermoso de Colombia: el imponente Páramo de Ocetá.

Quienes lo visitan aseguran que su paisaje parece sacado de otro planeta. Y no es para menos: su combinación de montañas, frailejones gigantes, senderos de piedra y lagunas escondidas lo han convertido en uno de los destinos naturales más sorprendentes del país.

Así puede llegar al páramo más lindo de Colombia

Noches estrelladas, una densa neblina que transmite calma y una vegetación que se extiende hasta donde alcanza la vista. Así es el paisaje que recibe a quienes se aventuran a recorrer el Páramo de Ocetá, ubicado en el departamento de Boyacá.

Para llegar hasta este destino se requiere paciencia y espíritu aventurero. Desde Bogotá el viaje puede tardar cerca de cinco horas por carretera, recorriendo más de 200 kilómetros hasta el municipio de Monguí, considerado uno de los pueblos más lindos del país.

De hecho, muchos viajeros aprovechan la visita al páramo para recorrer primero este municipio boyacense, famoso por sus calles empedradas, su arquitectura colonial y su ambiente tranquilo que recuerda, para algunos, a pequeños pueblos de los Alpes europeos.

Desde Monguí comienza la verdadera aventura hacia el Páramo de Ocetá. El recorrido se realiza principalmente a pie, atravesando senderos que poco a poco conducen a un paisaje impresionante dominado por frailejones, senecios y lupinus, plantas típicas de estos ecosistemas de alta montaña.

Un paisaje que parece sacado de un cuento

A medida que se avanza por el páramo, el paisaje cambia constantemente. Aparecen miradores naturales desde donde se pueden observar valles cubiertos de neblina, pequeñas cascadas escondidas entre la vegetación y lagunas de aguas frías que reflejan el cielo de la montaña.

Uno de los puntos más visitados es la laguna de Laguna de Siscuní, un lugar rodeado de silencio y naturaleza donde el frío se hace sentir con fuerza. Allí las temperaturas pueden descender hasta los 0 °C, algo habitual en los ecosistemas de páramo.

Pero la aventura no termina allí. Durante el recorrido también es posible encontrar una curiosa formación rocosa conocida por los visitantes como la “ciudad perdida”, un conjunto de enormes piedras de hasta 15 metros de altura que, vistas a la distancia, parecen las ruinas de una antigua construcción.

Este conjunto de paisajes convierte al Páramo de Ocetá en uno de los destinos naturales más impactantes de Colombia. Un lugar donde el silencio, el frío y la inmensidad del paisaje crean una experiencia difícil de olvidar para quienes deciden aventurarse a descubrirlo.

