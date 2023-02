El terrible susto que vivió Mabel Cartagena en el aeropuerto de Barranquilla

.Publicidad.

Muchos de los aeropuertos de Colombia tuvieron varios disturbios debido al inesperado anuncio de la aerolínea Viva Air de que suspendería sus operaciones de manera inmediata, dejando así a muchos viajeros varados y sin ninguna solución. La presentadora Mabel Cartagena, recordada por su participación en el programa de entretenimiento ‘El lavadero’, fue una de las tantas personas es presenciar las diferentes escenas de los pasajeros molestos.

A través de su Instagram, red social en la que tiene casi 2 millones de seguidores, documentó los momentos de tensión que vivió en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, en Barranquilla. Aunque no fue una de las afectadas directamente por la suspensión de la aerolínea, se encontraba en el sitio acompañando a uno de sus hijos a un viaje escolar.

-Publicidad.-

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mabel Cartagena (@flakycartagena)

Mabel Cartagena inició escribiendo “Esto es lo que pasó, no me lo van a creer, varios pasajeros varados en el aeropuerto, vendieron tiquetes hasta media noche y hoy no operaron. Esto fue caótico”, en uno de los videos con las imágenes del caos que generaron algunos de los usuarios de Viva Air.

Publicidad.

Su hijo mayor, Mateo de once años, tenía planeado abordar un vuelo perteneciente a otra aerolínea, junto a otros 60 compañeros y profesoras de su colegio. Según relató la también empresaria, los pequeños se vieron afectados a causa de los disturbios, pues les impedían el paso para tomar su vuelo.

Vea también: La presentadora que ganaba miserias en RCN y ahora recibe millones en Caracol

“Esto fue caótico. Hubo bloqueo, puño, patadas, gritos. Los niños se fueron asustados y varios llorando. Afortunadamente los dejaron pasar y les agradezco por el gesto. Lamentablemente ellos siguen sin respuesta por parte de Viva”, escribió en otro de los videos que compartió en sus historias.

Además contó que en medio del caos, su esposo fue maltratado verbalmente, pues muchos le dijeron que se regresara a su país. Cabe destacar que Sebastián Decoud es proveniente de argentina.

Finalmente, Mabel Cartagena contó que tomó el papel como mediadora con una de las personas que estaba “liderando” los disturbios para que les permitieran a los niños y a los educadores tomar su vuelo. Además aseguró que no se pudo despedir bien de su hijo y tuvo que hacerlo a través de una video llamada.