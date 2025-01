El té curativo que regula el azúcar, desinflama y relaja a sus mascotas; solo necesita tres ingredientes

.Publicidad.

Los seres humanos acostumbran tomarse una aromática o un té cuando quieren relajarse, se sienten enfermos, tienen mucho frío, entre otras cosas. Pero no crea que este tipo de cosas no las pueden hacer las mascotas, claro que sí, pero no todas las hierbas son aptas, aunque hacerlo de la forma correcta puede ser muy beneficioso para sus mascotas. Incluso, una veterinaria recomendó un té curativo para mascotas que tiene efectos positivos en su salud.

La veterinaria y creadora de contenido ‘sandrasierra.tuvet’, muy popular en redes por su contenido dedicado a dar consejos, trucos y contenido para el cuidado de las mascotas, en especial los perros, en esta ocasión habló sobre un té de tres ingredientes que además también son beneficiosos para los seres humanos, según varios estudios.

Así se prepara el té curativo para mascotas

Se trata de tres plantas de las que se usa su raíz o su fruto porque tienen propiedades medicinales. Son el jengibre, la cúrcuma y la pimienta negra. Solo debe poner a hervir un pocillo de agua y, una vez hierva, agregar: tres rodajas de jengibre, media cucharada de cúrcuma en polvo y una pizca de pimienta. Luego, lo deja hervir dos o tres minutos más para luego dejarlo reposar.

Una vez haya reposado y no esté en lo absoluto caliente, puede agregar un chorro generoso de este té en la comida. Debe hacerlo dos veces al día, de dos a tres veces a la semana. Así tendrá una bebida super sanadora, con capacidades antiinflamatorias y antioxidantes que le ayudarán de gran manera a sus mascotas.

