El suicidio político de la oposición fragmentada

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. Puntos de vista. La oposición a Petro se presenta dividida. Por un lado está el señor Abelardo de la Espriella, quien sorprende porque tiene casi 5 millones de firmas. Él tiene derecho a ser candidato y no someterse a ninguna consulta. Y en segundo lugar está el narciso Fajardo. El narciso Fajardo que cree que con un 8 % que tiene él va el centro. El centro es una derecha vergonzosa. Entonces, él cree que va a capturar el centro y lo que van a hacer es dividir los votos de la oposición contra el monstruo de Iván Cepeda, que es peor que Petro. Yo ya lo dije en un programa de televisión.

Ya Colombia no será como Venezuela, sino como Cuba. Es un doctrinario como el papá. Es un tipo que tiene la mentalidad del Partido Comunista Soviético antes de Gorbachov. El tipo es testarudo y es obsesivo compulsivo y ese avanza aún más las reformas populistas de Petro hasta convertirlas en ese socialismo burocrático que en el fondo es un capitalismo burocrático como el de Cuba, Nicaragua.

Es un horror los votos divididos, porque Fajardo no pone muchos votos, pero Fajardo, es el caballo de Troya de Santos, porque en Colombia hay petrosantosmo. Entonces, ese es el papel de Fajardo, dividir. El tipo no pone más de 2 millones o tres de votos si llega hasta allá, pero eso hace daño. Y el otro Abelardo del Espriella, no tengo nada contra él, pero tampoco nada a favor. Veo la situación muy difícil.Eso es lo que quiero advertir a todos los oyentes de Las2Orilas. Hay que estar muy sensato en esto, porque a mí me parece que la posición del señor Fajardo es hacer daño. Hay que estar alertas y hacer claridad. Yo pongo un grano de arena enunciando esto.

