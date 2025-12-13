Preguntas antes de votar

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

1. ¿Sabe usted que en Colombia hay grupos narcoterroristas de derecha (Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo) y de izquierda (Farc, ELN) que tienen por lo menos 262 mil hectáreas de coca sembradas, produciendo cada hectárea 8.5 toneladas de coca al año, esto es, 2 millones 226 mil toneladas, cada una vendida a 28 millones de dólares, en total 62.3 billones de dólares, un negocio que supera el PIB de EE. UU. y Colombia, dinero que se queda la mayoría en paraísos fiscales y que alcanza para comprar candidatos de derecha e izquierda?



2. ¿Por qué de esas 2 millones 226 mil toneladas que produce el negocio de los grupos narcoterroristas los Gobiernos -sean de derecha o izquierda- pese a saber el número de hectáreas, tener las zonas identificadas, incautan menos de mil?



3. Paramilitares (derecha) y guerrillas (izquierda) al igual que los políticos que los representan, parecen no pelear por ideales, sino por el control de las rutas del narcotráfico y el control total del negocio. Sus candidatos alineados con ellos también.



4. Además de un sobresueldo, los políticos necesitan de la corrupción para poder pagar unas campañas de hasta 36 mil millones a la presidencia; 24 mil millones de pesos al senado; 10 mil millones para un Departamento o una alcaldía de una ciudad cabeza de Departamento; y 2500 de una ciudad pequeña. ¿Sabía que las campañas políticas no se pagan con sueldos ni con reposición de votos, motivo por el cual la democracia está secuestrada por el millonario negocio de la corrupción y del control de las zonas del narcotráfico?



5. ¿Sabía que el precio de la reposición de votos en Colombia lo fija el Consejo Nacional Electoral (CNE) y varía según el tipo de elección (Congreso, Presidenciales, Regionales, Consultas), ajustándose anualmente así: para las elecciones de Congreso anterior, fue de $6.485 pesos por voto válido, mientras que para consultas de partidos en 2024, se fijó en $2.429 (nacional) y $1.382 (local), y para elecciones locales de 2024, el monto base fue de $5.016, con incrementos para campañas y gastos; y si multiplicamos estas cifras por los votos recibidos en cada candidato, nunca dará una cifra cercana al gasto de la campaña…?



6. Si Colombia erradica o fumiga o desaparece los cultivos de coca, los grandes afectados son los narcoproductores, pues la mayoría de su dinero fruto de la coca, aunque llega a mover la aguja del dólar, no se invierte en Colombia sino que está en paraísos fiscales, mientras las carreteras cada vez están peor, hay violencia, el campo está empobrecido y la modernidad del Estado no llega a él, para tener así sembradores, raspachines, laboratoristas y seguridad al servicio del negocio de la coca. La prosperidad rural es una vacuna contra el negocio de la coca y ELLOS LO SABEN.



7. Petro con generales Farc infiltrados, a la defensa de la dictadura de Maduro que tiene 10.085 víctimas fatales en Venezuela. Uribe con hermano preso por ser un jefe paramilitar asesino, igual que su primo; sus funcionarios presos, relacionado con la salida de narcoavionetas de Escobar y con el clan de los Cifuentes Villa, toda su familia. Claramente alineados con los intereses de grupos narcoproductores y narcoterroristas.



8. Visto lo anterior, ¿quién es el candidato que no invierte grandes sumas en sus campañas políticas (5 mil 100 millones de los que ha recuperado 2 mil por reposición de votos) y que no está alineado con los ideales de guerrillas de derecha e izquierda? Puede que los canales de ascenso social y económico no cambien ostensiblemente con él, pero tendremos si estas guerrillas no lo matan, un país un poco más decente.



Mi voto abiertamente es Fajardo.

CANCIÓN DE COLOMBIA EN ELECCIONES



¡Plum!, Plam, Plum!

¡Ras, tas, tas!

Hemos vuelto al país de de las mañas,

la historia que no tiene fin:

¡Oh, cuidado país!

Narcoterroristas en campaña.



El Fantoche de la Ópera



Aparece una figura, entre el sueño y el ardid:

Abelardo de la Espriella, del teatro lleva el quid.

Aspecto metrosexual, que no llega a ser bandera

Agnóstico populista al que la fe no venera.

Como mercader aún no hace empresa...

Como jurista: narcos y DMG

a la carga en su defensa...

-Alex Saab lo unta, lo unta de Venezuela-

¡Firmes!, “firmes por la patria”

con Abelardo hasta las estrellas.



Semana a semana



Y Vicky Dávila la generadora de opinión

en defensa de su suegro el condenado Geneco

“Yo a periodista nunca llego

tampoco voy a la elección”.

No es objetiva, puntual, ni estadista,

de la palabra Petro nunca dista.

Si la opinología fuera una ciencia más

sería nuestro Rodolfo Llinás,

y no un buitre en la buitrera.





De Cábalas y Cabales



Entre las “gracias y desgracias”

de las que Quevedo hablaba

bajo el ‘margen de error’ que veo

aparecen “Las tres gracias”:

Paloma pero no de la paz

-tampoco del Guadalcanal-

encabeza la lista;

y sin ser muy lista, Cabal;

casada con Fedegán,

la secunda en su conquista;

y la tercera del mal

la que el infierno esquila

es la hija de un testaferro.

Espero que no me den fierro

por ponerme a mariq...



“Cóndores no entierran todos los días”



Como de una obra de Tolstoi

llega hasta donde estoy

el que se peda en las encuestas

Iván Cepeda lleva a cuestas

la caída de la buitrera:

Su gran líder Alvaraco

enjaulado cual pajarraco

le merece el remoquete

de ‘Iván el Grande’ para la izquierda

‘Iván el Terrible’ para la derecha.

Pero el pueblo no se da cuenta

de que ambos se alinean

con los intereses de quienes disparan.

A ver si con este verso paran

de creer en espejismos

los que cultivan fanatismos

y por ellos hasta matan.



Me voy a ver ballenas...



Me voy a ver ballenas

pues ninguno es un estadista capaz

de acaso garantizar

que los colombianos puedan pasar

de la pobreza a la dignidad

más allá de las encuestas.

A victorias pírricas conminados:

“quiénes son los más votados”

y al país han olvidado...

Unos son financiados

por líderes narcoparacos

otros por narcoguerrillas

en un negocio que da risa

donde el sobrante no es más

que el mundo de los contratos

sus sueldos no logran financiar

el costo de las campañas

y los votantes son un hato.

[email protected]

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.