Festividades, celebraciones y tradiciones

Todos necesitamos la experiencia de sentirnos el motivo especial de una celebración. Nos produce una gran felicidad y además nos infunde una esperanza sostenedora para el futuro. Los niños especialmente necesitan de esta experiencia, donde son el centro de atención afectuosa y se les hace sentir importantes. Esto lo sienten a nivel individual con los cumpleaños y a nivel grupal en una época como esta, la de La Navidad.

La festividad de la Navidad es un acontecimiento mágico pues, ¿qué podría ser más mágico que el nacimiento de un niño y por ende el renacimiento de uno mismo? ¿Qué ofrece más a todos los seres humanos que la promesa de una oportunidad de empezar de nuevo? Estas fiestas se engalanan con rituales y celebraciones especiales para que dejen huellas psicológicas importantes en la vida de los niños. Los regalos que recibe el niño en Navidad simbolizan los dones “mágicos” de los reyes magos a la vez que los fuegos artificiales y las luces de los árboles de navidad, son símbolos de un nuevo sol que traerá más luz y una vida nueva. Representa la renovación de las ilusiones que todos necesitamos. No solamente los niños necesitan de estas experiencias renovadoras de ilusiones. La Navidad pasó de ser una fiesta netamente religiosa en el siglo pasado, donde se le hacían regalos a los niños solamente a una fiesta familiar inmensa en la que participan familiares y amigos y ahora todo el mundo hace regalos a los demás. Hay que reconocer que todos nos beneficiamos de celebrar La Navidad en familia y que en las tradiciones esta la tranquilidad del orden y la pertenencia a un grupo. Tenemos la posibilidad de escoger qué tipo de celebración queremos y es fundamenta no privar a nuestros niños ni a nuestros adultos de estas experiencias únicas, que les brindan la oportunidad de sentirse queridos y protegidos por su familia. Cuando venga la adversidad, tendrán de que echar mano para hacerle frente a los obstáculos. Es como si los tinqueáramos poco a poco de amor con esta magia positiva de la felicidad que traen estas festividades de Navidad y fin de año. Proporcionan seguridad y apoyo moral que dura todo el año y si se hace con amor y regularidad se convierten en tradiciones cuyos efectos benéficos duran toda la vida.

Las festividades que se convierten en tradiciones son parte importante de la historia afectiva de una familia

Entonces, estas festividades son importantes para renovarse y volver a comenzar. Puede ser el final de un ciclo y el inicio de otro posiblemente mejor. La Navidad, como celebración del amor que es, remueve mucho las emociones en todos nosotros. Compartamos con todos nuestros seres queridos los sentimientos positivos que nos embargan. Dejarlos aflorar y permitirse sentir las mismas emociones que tuvimos de niño se debe fomentar. Las celebraciones de las festividades que se convierten en tradiciones son parte importante de la historia afectiva de una familia. Déjele recuerdos imborrables a sus hijos, de amor, unión y protección para que ellos a su vez sean capaces de hacerlo con sus hijos. Esta Navidad les ofrece nuevamente una maravillosa oportunidad de fortalecer a sus hijos. ¡Aprovéchela!

