El subsidio de $800 mil al año que su caja de compensación tiene que entregarle

Un ingreso mensual de $73.000 está disponible para empleados con cargas familiares que ganen hasta 4 salarios mínimos y completen el proceso

El ingreso adicional no siempre llega por aumentos salariales. En Colombia, miles de trabajadores reciben un apoyo económico mensual que supera los $800.000 al año sin que necesariamente lo tengan en cuenta dentro de su presupuesto. Se trata del subsidio monetario que entregan las cajas de compensación familiar, un beneficio que en 2026 vuelve a actualizar sus cifras y condiciones.

Subsidio monetario 2026: requisitos, montos y cómo reclamar el bono de $877.200

Desde comienzos de 2026, la caja de compensación Compensar definió que sus afiliados podrán acceder a un monto anual de $877.200, dividido en pagos mensuales de $73.000. Este dinero se entrega de forma periódica y está destinado a trabajadores que cumplan criterios específicos relacionados con ingresos y cargas familiares.

El punto de partida está en el nivel salarial. Solo pueden acceder quienes devenguen hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes, una condición que busca focalizar el subsidio en hogares que requieren un alivio económico. A partir de allí, el proceso se conecta con la composición del núcleo familiar.

Entre los beneficiarios válidos se incluyen hijos menores de 18 años, padres mayores de 60 sin pensión, hermanos huérfanos y personas en condición de discapacidad. En estos casos, el trabajador debe demostrar la dependencia económica para activar el subsidio.

El esquema no es nuevo, pero su aplicación exige cumplimiento riguroso. Por ejemplo, cuando los hijos superan los 12 años, se debe presentar cada año un certificado de escolaridad. Sin este documento, el pago puede suspenderse de manera inmediata, lo que afecta la continuidad del ingreso.

La ruta para acceder al dinero inicia con la afiliación. Primero, el trabajador debe registrar a sus beneficiarios en la plataforma digital de la caja. Luego, verificar que cumplan los requisitos y cargar la documentación correspondiente. En casos de matrimonio o unión libre, también se debe incluir al cónyuge.

Una vez completado este proceso, el siguiente paso es gestionar la solicitud en el sistema de transacciones en línea. Finalmente, la activación de la tarjeta de la caja permite recibir los pagos mensuales sin intermediarios.

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