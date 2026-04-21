Colombia obtuvo más de 50 nominaciones en los ‘Óscar del turismo’ y On Vacation lidera en cinco categorías

La cadena hotelera participa en los World Travel Awards en categorías como Mejor Hotel Resort, Mejor Hotel Boutique, Mejor Hotel Verde y Mejor Suite

Colombia vuelve a figurar en el mapa del turismo internacional. El país alcanzó 52 nominaciones en los World Travel Awards 2026 para Suramérica, una de las vitrinas más relevantes del sector, en la que se reconocen destinos, hoteles y servicios de alto nivel. De ese total, 28 candidaturas corresponden a atractivos y territorios nacionales, mientras que otras 24 destacan a empresas y marcas que operan en la industria.

Dentro de ese panorama, una empresa colombiana logró sobresalir con cifras propias. La cadena hotelera On Vacation obtuvo cinco nominaciones en estos premios, considerados los “Óscar del turismo”, consolidando su presencia en el sector. Este resultado la ubica como la compañía con mayor número de nominaciones en el país, con presencia en cuatro de las categorías más relevantes de la competencia.

Nominaciones de On Vacation en los World Travel Awards 2026:

Mejor Hotel Boutique : Acantilado de la Tierra (San Andrés)

: Acantilado de la Tierra (San Andrés) Mejor Hotel Verde : Hotel Amazon (Leticia)

: Hotel Amazon (Leticia) Mejor Suite : Acantilado de la Tierra (San Andrés)

: Acantilado de la Tierra (San Andrés) Mejor Suite : Suite Presidencial Wayira (La Guajira)

: Suite Presidencial Wayira (La Guajira) Mejor Hotel Resort: Hotel Wayira Beach (La Guajira)

La cadena hotelera 100% colombiana ha logrado posicionarse en las categorías más competitivas: Mejor Suite, Mejor Hotel Resort, mejor hotel boutique y Mejor Hotel Verde, donde compiten las cadenas más relevantes del país”.

Mejor Suite: Acantilado de la Tierra (San Andrés)

En el corazón de San Andrés, sobre un acantilado con una vista mágica al mar de los siete colores, se encuentra este hotel boutique de solo 5 habitaciones. Su suite, ya reconocida anteriormente, vuelve a ser nominada gracias a su diseño, amplitud y exclusividad.

Una habitación con cama king y una vista que la posiciona como una de las mejores de Colombia. Su baño al aire libre, diseñado para garantizar total privacidad, permite vivir una gran experiencia bajo el sol del Caribe.

Mejor Suite: Suite Presidencial Wayira (La Guajira)

La suite presidencial del Hotel Wayira es un homenaje a la cultura Wayuu. Un espacio que cualquier celebridad internacional elegiría para disfrutar de las playas de La Guajira.

Cuenta con sala privada, cama king, tina, piscina, jacuzzi, sauna y walk-in closet, todo en un entorno de absoluta privacidad. Su diseño resalta los colores, las texturas y el arte de las comunidades guajiras.

Mejor Hotel Resort: Hotel Wayira Beach (La Guajira)

Este hotel, que abrió sus puertas en 2018, hoy cuenta con más de 600 habitaciones, consolidándose como uno de los hoteles más grandes de Colombia, ubicado frente a una de las playas más extensas del país.

El Hotel Wayira Beach es un verdadero homenaje a la cultura Wayuu, reflejada en sus colores, texturas, arquitectura y alegría. Su belleza lo ha convertido en uno de los hoteles más “instagrameables” de Colombia, con más de 550 mil seguidores en Instagram.

“Cada rincón es una invitación a capturar momentos únicos: amaneceres mágicos, días soleados y atardeceres con colores irrepetibles. Por eso, quienes lo visitan no dudan en compartir su experiencia, mostrando al mundo que están en uno de los mejores resorts del país”, explican desde On Vacation.

Su playa, abierta y sin límites a los costados, alcanza en algunos tramos hasta 1 kilómetro de ancho, lo que permite vivir una experiencia con una bondadosa oferta de planes: cuatrimotos en el desierto, cabalgatas en la playa, recorridos en buggy, kitesurf, fútbol, spa, voleibol de playa y cenas románticas o familiares bajo un cielo lleno de estrellas.

Mejor Hotel Verde: Hotel Amazon (Leticia)

“El Hotel Amazon es un lugar donde las palabras se quedan cortas para describir su belleza, magia y propósito”, es la explicación que On Vacation hace de su hotel en el sur colombiano. Ubicado frente al río Amazonas, este complejo se ha convertido en un motor de desarrollo económico, social y cultural para la región.

Con más de 200 habitaciones que exaltan la arquitectura ancestral, el hotel rinde homenaje a las comunidades indígenas y promueve un modelo de turismo sostenible de triple impacto.

Ha sido escenario de experiencias para personalidades, artistas y líderes, y se destaca por su compromiso con el talento local y el crecimiento conjunto de la región.

Gracias a este trabajo, ha sido reconocido en múltiples ocasiones, acumulando 9 premios como Mejor Hotel Verde de Colombia en los World Travel Awards.

Hoy, On Vacation vive uno de los momentos más importantes en sus 23 años de historia. Una marca que no solo crece, sino que se gana el cariño y respeto de los colombianos, llevando con orgullo la bandera de la sostenibilidad en la industria del turismo.

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