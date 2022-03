El silencio frente al inicio del PAE en Magdalena y las alertas de la Contraloría

En las instituciones no se da razón del programa, no hay constancia de que haya iniciado la contratación y denuncian que solo cobija a la mitad de estudiantes

Recientemente la Contraloría General de la República emitió un informe donde evidencia los retrasos en el Programa de Alimentación Escolar en 11 entidades territoriales en Colombia. Entre esas se encuentra Magdalena y Santa Marta.

Neiva, Caquetá, Cesar, Pitalito, Cúcuta, Sincelejo, Sucre, Magdalena y Santa Marta, presentan un retraso superior a dos meses, según indica el ente de control. Y esta situación ha venido alertándose tanto por estudiantes, padres de familia y comunidad docente.

Así lo comprobó el equipo periodístico de Seguimiento.co, que en conversación con directivos educativos y padres de familia de varios municipios, han señalado el mutismo de la Gobernación del Magdalena ante el inicio del Programa de Alimentación Escolar.

Sobre este tema, solo se ha hecho mención el pasado 7 de marzo, tal como está contenido en la página institucional, donde se evidencia la disputa entre el gobernador Caicedo y el Órgano Colegiado de Administración y Decisión, OCAD Caribe.

Mientras que se resuelve el conflicto político y administrativo, son los niños que desde el inicio del periodo académico se encuentran desprovistos de los complementos nutricionales, que en muchas ocasiones, representaba la única comida para cientos de niños en condición de pobreza extrema en los municipios magdalenenses.

“Seño quería saber por qué no han venido los complementos alimenticios de los niños. Usted sabe que estamos en marzo y no ha habido respuesta” son algunos de los mensajes que llegan a los docentes por parte de padres de familia cuyos hijos son beneficiarios del PAE.

Al consultar con directivos docentes, ratifican esta versión “cada vez que preguntamos hay es silencio, nadie responde, creemos que no han empezado ni siquiera el proceso de adjudicación de contratos así que no sabemos quien es la encargada. Menos sabemos cuando van a empezar a repartir los alimentos y en los colegios no han ido a verificar ni acondicionar las cocinas para eso” mencionaron a Seguimiento.co.

En Santa Marta la situación no es mejor…

Aunque en la capital del Magdalena ya se adjudicó el contrato a la Unión Temporal Fruto Saludable, que según indicó la alcaldesa Virna Johnson cobijaría a 49.254 estudiantes samarios; la Unión Sindical de Directivos de la Educación, denunció que cerca del 45% de estudiantes priorizados en el Distrito se quedarían por fuera del programa.

El líder sindical, Jair Padilla, el pasado 28 de marzo, explicó a W Radio que ya se habían iniciado algunas actividades preliminares del contrato, pero aún no había fecha de inicio del PAE en Santa Marta.

“Están convocando a las manipuladoras, e hicieron el primer lavado de los restaurantes, pero desinfección como tal no se ha hecho, y fecha exacta de arrancar no hay, estamos a la espera de ese presupuesto. El PAE solamente abarca a los estudiantes de primaria y a los colegios que tienen jornada única, la gran población cerca del 45% en el Distrito de Santa Marta queda sin atención en el distrito de Santa Marta” indicó Padilla.