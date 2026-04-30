El fallido contrato para comprar más de $2 mil millones en motos para la Policía de Ciudad Bolívar

Las 32 motos deberían estar listas hace seis meses, pero el contratista pidió prorrogar el contrato mientras busca cederlos porque no tiene como ejecutarlo

Entre maniobras que parecen dilatorias y un contratista que no ha cumplido con lo firmado, aparecen las denuncias del concejal verde Julián Rodríguez Sastoque, quien señala al alcalde local de Ciudad Bolívar de favorecer a Gamma Automotores S.A.S. para que no sea sancionada. Gamma Automotores recibió anticipo y no ha comprado las motos ni la camioneta que debía entregar el pasado 10 de abril.

Un contrato para reforzar la seguridad

El 15 de octubre de 2025, Diego Arley Arenas Manrique, alcalde de Ciudad Bolívar, a través del Fondo de Desarrollo local, adjudicó el Contrato # CCV – 964 de 2025, cuyo objeto es la adquisición de motocicletas, camioneta pick up y camioneta tipo van para el fortalecimiento de la capacidad operativa de los organismos de seguridad de la Localidad de Ciudad Bolívar, por medio del plan de inversión 2242 de 2025.

El contrato fue entregado a la firma Gamma Automotores S.A.S, representada legalmente por la señora Alba Mery Delgado Pérez por un valor de $2.311.788.880. La empresa contratista debía dotar a la policía de esta Localidad con 32 motocicletas, 1 camioneta tipo pick up y 1 camioneta tipo van que se destinaría, al parecer, para el traslado de personas capturadas.

Aunque el contrato debió empezar a ejecutarse en noviembre de 2025, su ejecución, tanto física como presupuestal, se encuentra en ceros: hasta el día de hoy, Gamma Automotores S.A.S. no ha entregado un solo vehículo a la Alcaldía Local.

Denuncia de un concejal verde

Ante esta situación, el concejal Julián Rodríguez Sastoque del partido Alianza Verde dijo que lo más grave del tema es que, entre el contratista y la Alcaldía, se están haciendo una serie de argucias jurídicas con el fin de evadir la responsabilidad por incumplimiento y evitar sanciones.

Rodríguez aseguró que Diego Arenas, alcalde local de Ciudad Bolívar, decidió suspender el contrato en lugar de hacer efectiva la póliza de garantía por incumplimiento, la cual está fijada por un monto que supera los $1.000 millones. Efectivamente, el Contrato # 964 de 2025 fue suspendido justo el día de su vencimiento: el 10 de abril de 2026.

Ese 10 de abril de 2026, la firma Gamma Automotores S.A.S. solicitó a la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar la sesión del contrato, manifestando que era imposible completar su ejecución. En consecuencia, Arenas, el alcalde local, manifestó no contar con persona jurídica ni natural que se ocupara de recibir la sesión, por lo que consideró viable suspenderlo.

Luego de estudiar la solicitud, el contrato fue reactivado aproximadamente una semana después: el 17 de abril de 2026, y se otorgó una prórroga a Gamma Automotores. Según el concejal Rodríguez, se trató de una maniobra para evitar la posible sanción al contratista por su incumplimiento en la ejecución del contrato. Según el Cabildante, dicha prórroga no cuenta con respaldo documental que demuestre que las dos partes hayan firmado un acta de modificación publicada en el Secop II, la plataforma de contratación pública.

Vía libre sin sanciones

El pasado 20 de abril de 2026, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar suspendió el contrato por segunda vez y admitió que la empresa Gamma Automotores no tiene la capacidad para cumplir con la ejecución del Contrato # 964.

El día 24 de abril de 2026 cuando terminaba la segunda sesión del contrato, el alcalde Local Diego Arenas decidió realizar una modificación y autorizó una nueva prórroga de 3 meses. A pesar de que aparecieron facturas del inicio de compra de las motocicletas, compra hecha al parecer cuando el contrato se encontraba suspendido, las motos no aparecieron.

Para el concejal del partido Alianza Verde es inaceptable que un alcalde local permita y avale los incumplimientos de un contratista, en lugar de aplicar las respectivas sanciones. Rodríguez, además, ha señalado que lo más grave es que en estos momentos no existe ni una sola moto, ni una camioneta nueva prestando servicio a la policía en una de las localidades más golpeadas por la inseguridad en Bogotá.

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