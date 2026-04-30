Multas sanitarias del Invima superaron los $6.000 millones en 2025 y el control de plagas fue clave en las infracciones

Con el endurecimiento de la vigilancia sanitaria en Colombia, empresas y expertos del sector se darán cita este 13 y 14 de mayo en Colpest Expo 2026 en Medellín

La agenda sanitaria en Colombia está cambiando de ritmo y el sector del control de plagas se prepara para responder. En medio de un 2025 marcado por multas sanitarias superiores a los $6.000 millones impuestas por el Invima, la industria del Manejo Integrado de Plagas (MIP) se alista para uno de sus encuentros más relevantes: Colpest Expo 2026.

El evento se realizará el 13 y 14 de mayo en Plaza Mayor Medellín, con una proyección de más de 700 asistentes, entre empresas de control de plagas, fabricantes, distribuidores y responsables de calidad de sectores como alimentos, farmacéutica, hotelería y logística. Hoy, cumplir con las normas sanitarias dejó de ser opcional y se convirtió en una condición para operar.

Colpest Expo 2026: más allá del control de plagas

La cronología del crecimiento de Colpest refleja la evolución del sector. En 2025, su primera gran edición reunió cerca de 398 visitantes únicos y representantes de más de diez países. Para 2026, la apuesta incluye una agenda académica con 14 conferencias internacionales certificadas, enfocadas no solo en bioseguridad, auditorías y control de vectores, sino también en automatización, digitalización e inteligencia artificial aplicada al MIP.

El objetivo es claro: profesionalizar y dignificar un sector que históricamente ha operado en la sombra.

La agenda toca los nervios reales del sector: Jaime Lemus (Progresiva Consultores) aborda el punto de equilibrio financiero en las PYMEs del control de plagas, un tema que muchos operadores evitan analizar hasta que ya es tarde; Jonathan Hernández, especialista técnico de Syngenta para la Región Andina, presentará soluciones de innovación para el control de mosca doméstica en industrias reguladas; Ángel Serrano, CEO de iGEO ERP (España), mostrará cómo la IA ya transforma operaciones MIP en más de 40 países.

Además, llegan dos de las voces más influyentes del sector en Latinoamérica: el mexicano Dani Torres, quien cuenta con más de 350 mil seguidores en redes sociales, quien hablará sobre cómo las plagas silenciosas destruyen la reputación del sector Horeca; y Alessandro Dias Leite (brasileño con más de 180 mil seguidores), con una alerta sobre escorpiones urbanos que pocos en Colombia han dimensionado todavía.

La programación incluye también espacios de formación técnica, muestra comercial y networking especializado, con participación de actores de más de diez países como España, Chile, Brasil, México, Costa Rica y Colombia;y delegaciones de distintos municipios colombianos. En este contexto, variables como la trazabilidad, la documentación y la periodicidad en los controles se han vuelto críticas para la operación empresarial.

Colombia quiere ser epicentro regional

El evento también se enmarca en una estrategia de internacionalización. Colpest participó en ferias del sector en Estados Unidos en octubre de 2025 y en Europa, específicamente en Madrid, a inicios de 2026. Estos espacios permitieron posicionar la feria y generar alianzas internacionales.

La apuesta es ambiciosa: convertir a Colombia en el nuevo epicentro del control de plagas en América Latina.

La ubicación geográfica del país, su diversidad climática y un mercado de más de 50 millones de habitantes son factores que respaldan esa intención. Además, la presencia de multinacionales interesadas en abrir mercado en la región confirma el crecimiento del sector.

A esto se suma un diferencial clave: el evento es organizado por una agencia de experiencias integradas de marketing, lo que marca distancia frente a otras ferias del mundo organizadas directamente por empresas del sector. La capacidad de convocatoria y posicionamiento se convierte en un activo estratégico.

Un sector que necesita ordenarse

El crecimiento de Colpest Expo 2026 responde a una demanda concreta del mercado. En Colombia, sectores como alimentos y salud deben cumplir con normativas que exigen planes documentados de control de plagas, inspecciones periódicas y certificaciones bajo estándares como BPM, HACCP e ISO 22000.

Sin embargo, persisten brechas importantes. Las fallas en higiene, saneamiento y control de vectores han sido identificadas como causas recurrentes de sanciones sanitarias, representando el 27 % de los registros del Invima en 2025.

También existe un reto estructural: la informalidad. Muchos actores del sector Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) aún operan sin esquemas adecuados de control de plagas. La feria busca atraer a estos públicos para impulsar su formalización y adaptación a las exigencias del mercado.

Un punto de conexión entre regulación y negocio

Así, Colpest Expo se posiciona como un punto de encuentro entre regulación y operación. El 65 % de los asistentes proyectados son tomadores de decisión, lo que convierte el espacio en una plataforma para contratación de servicios, presentación de tecnologías y generación de alianzas comerciales.

Además, participarán empresas con operaciones en ventas, importaciones y exportaciones dentro del sector, junto con marcas internacionales interesadas en expandirse en América Latina.

El propósito final es claro: que quienes asistan se lleven soluciones reales en sanidad ambiental y puedan aplicarlas en sus ciudades o países.

Para expertos, dueños de negocio y responsables de calidad, Colpest Expo 2026 se presenta como un espacio clave para actualizar procesos, entender hacia dónde va la regulación y conectarse con quienes ya están marcando la pauta en el sector.

Por último, hay un diferencial que vale destacar: el Sena avala el evento como Evento de Divulgación Tecnológica (EDT), lo que significa que el conocimiento de expertos internacionales queda registrado oficialmente. Por esto, para la comunidad de esta institución (aprendices, egresados y funcionarios) hay un descuento del 40% con el código sena40 en colpest.com.

Si usted busca fortalecer sus estándares, encontrar proveedores confiables o anticiparse a nuevas exigencias sanitarias, puede adquirir sus entradas en colpest.com, con precios desde 550 mil pesos y 650 mil pesos en puerta.

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