El secreto para madurar sus aguacates verdes en tres minutos; quedan perfectos

No siempre es fácil conseguir esta fruta madura pero este truco le soluciona el problema y queda muy cremoso

.Publicidad.

Estas frutas aparte de ricas son muy utilizadas en la gastronomía colombiana, para almuerzos y desayunos. Además de ser muy versátil e ir muy bien con cualquier alimento, sin duda lo mejor de todo son sus beneficios para el cuerpo. Mejora la digestión, nutre la piel, las uñas y el cabello por su alto contenido en vitaminas C y E. También contribuye a nivelar la presión arterial por ser rico en potasio, entre otras cosas. Si le encanta pero no siempre los consigue maduros le enseñamos cómo madurar sus aguacates en tiempo record.

Si hay algo que sea difícil de comer cuando no está maduro es el aguacate, la pepa se queda completamente tiesa dentro de la fruta. Tiende a tener un sabor amargo y simplemente no es agradable al paladar, en estos casos las personas suelen dejarlo en la frutera y esperar a que se madure o simplemente no comprarlo, pero lo que pocos saben es que existe otra solución.

..Publicidad..

Así puede madurar sus aguacates en tiempo record

Una usuaria de Tiktok llamada Vicky que se dedica a dar consejos de este tipo, compartió un truco que parece increíble. Lo que debe hacer es tomar un pocillo para bebidas calientes, poner el aguacate en su interior y luego vertele agua caliente para posteriormente dejarlo reposar por tres minutos. Luego sáquelo del agua caliente, partalo a la mitad y vea cómo está perfectamente suave y listo para consumir sin modificar su sabor en ningún momento.

...Publicidad...

| Ver también: ¿Comer morcilla trae beneficios para la salud y la sangre? Esto dicen los expertos