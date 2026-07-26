- El rumbón de Abelardo de la Espriella en las Fiestas del mar en Santa Marta en las que hizo gran promesa

La fiesta fue en el Club Santa Marta y un video muestra que no faltó nadie de la elite política y económica entre ellos su íntimo amigo Joaquín Gutiérrez

Una gran fiesta se realizó en el Club Santa Marta en el ambiente de las Fiestas del Mar 2026 para las que el alcalde de la ciudad, Carlos Pinedo Cuello, destinó cerca de $11.000 millones de pesos. Esta millonaria asignación se hizo a través de un convenio interadministrativo suscrito con la Corporación Centro de Convenciones, Ciencias, Tecnología, Innovación y Cultura de Bucaramanga (Neomundo), y ha generado un fuerte debate público en la ciudad

El alcalde justificó el estruendoso gasto, en una ciudad con grandes dificultades, asegurando que no se hizo para financiar un gran jolgorio en múltiples escenarios de la ciudad sino con el propósito de “desarrollar estrategias para la salvaguarda, fortalecimiento y visibilización del patrimonio cultural de la festividad”. Sin embargo, lo que resulta aún más extraño es la entidad público privada de Santander que se utilizó para ejectuar el convenio de recursos públicos.

La fiesta de celebración en el Club Santa Marta

La fiesta, a la que asistió como invitado especial el presidente electo Abelardo de la Espriella, fue privada y ofrecida por los socios del tradicional club que está frente a la marina. Además, fue la ocasión para una celebración de la victoria democrática, con los asistentes coreando el slogan de la campaña del Tigre como puede verse en este video.

Al rumbón, que se extendió hasta la madrugada, asistieron la mayoría de los ministros que conformarán el gabinete después del 7 de agosto. Las dos ausentes fueron las futuras ministras de educación y cultura, Vivianne Morales y Paola Holguin, respectivamente.

Joaquín Gutiérrez Caballero, uno de los integrantes del sanedrín de De la Espriella y quien muy seguramente será el próximo presidente de Ecopetrol, es natural de Santa Marta. Pero también es de allí el recién electo presidente del Senado, Honorio Henríquez, quien a pesar de no haber contado con el guiño presidencial pertenece al círculo social y político de De la Espriella en el Magdalena.

Otro que forma parte de esta lista es el presidente de la CAF, Sergio Diaz Granados, quien recientemente firmó un marco de financiación de $ 9 mil millones, que tiene el objetivo de acompañar al nuevo Gobierno en materia de seguridad energética, productividad, inclusión social y desarrollo territorial.

El acto se realizó en universidad EIA en Medellín de la que fue rector José Manuel Restrepo hasta convertirse en fórmula vicepresidencial de De la Espriella.

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Las Fiestas del Mar fueron también el escenario para que el presidente electo lanzara la Via Milagro: la transformación del corredor vial entre Ciénaga y Barranquilla, una infraestructura para mejorar la conectividad regional y contribuir a la recuperación de la Ciénaga Grande de la Magdalena. Los responsable del proyecto serán los ministros de Transporte, Elsa Noguera, y de Ambiente, Fabio Arjona, ambos originarios del Caribe colombiano.

#ATENCIÓN | El Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) presentó Vía Milagro, un proyecto estratégico para transformar el corredor Ciénaga–Barranquilla, mejorar la conectividad regional y contribuir a la recuperación ambiental de la Ciénaga… pic.twitter.com/iUSGQjKQ6T — Defensores de la Patria (@defensoresco) July 26, 2026

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