- El rincón escondido en el Chocó con una hermosa playa colombiana de la que poco se habla

Punta Brava, cerca de Nuquí, se ha convertido en uno de los destinos más sorprendentes del Pacífico colombiano por su naturaleza intacta y turismo sostenible

Lejos de las tradicionales playas del Caribe colombiano se esconde una joya de la que todavía se habla poco, pero que muchos describen como un lugar sacado de una película. No tiene arena blanca ni grandes hoteles frente al mar. Por el contrario, está rodeada de selva espesa, tiene arena oscura y un ambiente prácticamente virgen que la hace única. Se trata de Punta Brava, un rincón del Pacífico colombiano que conserva intacto gran parte de su encanto natural.

Llegar hasta allí no es tan sencillo como viajar a otros destinos turísticos del país, pero precisamente ese aislamiento es parte de su magia. El trayecto suele hacerse a través de agencias locales y proyectos turísticos sostenibles que operan en la zona y que, además de facilitar el acceso, buscan impulsar un modelo de turismo responsable y de bajo impacto ambiental.

Punta Brava, el rincón escondido del Chocó que enamora con sus paisajes

Esta playa se encuentra cerca de Nuquí, uno de los destinos más llamativos del Pacífico colombiano y que cada vez gana más reconocimiento entre viajeros nacionales y extranjeros. Sin embargo, Punta Brava todavía permanece lejos del turismo masivo y de las grandes cadenas hoteleras, algo que para muchos se ha convertido en su mayor atractivo.

El lugar está ubicado en el departamento del Chocó, sobre la Costa Pacífica, al sur de Arusí y cerca del Golfo de Tribugá y Cabo Corrientes. Desde Nuquí se puede llegar en lancha en un recorrido que tarda aproximadamente una hora y quince minutos, mientras que desde Arusí el trayecto puede tomar cerca de 20 minutos.

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Al llegar, el paisaje cambia por completo. La costa rocosa, cubierta por vegetación selvática y rodeada por el sonido permanente del océano Pacífico, hace que el sitio tenga una atmósfera distinta a cualquier otra playa colombiana. Allí no predominan los grandes complejos turísticos, sino pequeñas propuestas sostenibles integradas con la naturaleza.

Naturaleza salvaje y turismo sostenible

Punta Brava se ha convertido en un destino ideal para quienes buscan desconectarse del ruido de la ciudad y vivir una experiencia mucho más cercana a la naturaleza. En sus aguas es posible practicar snorkel o surf, especialmente para quienes disfrutan de planes de aventura.

Además, durante ciertas temporadas del año, este rincón del Pacífico también permite el avistamiento de ballenas jorobadas, uno de los espectáculos naturales más impresionantes de Colombia y que atrae visitantes de distintas partes del mundo.

Pero más allá de sus paisajes, Punta Brava también ha llamado la atención por su apuesta al turismo responsable. El proyecto que funciona en la zona busca apoyar a pequeñas comunidades locales y promover prácticas sostenibles en ecosistemas poco intervenidos.

Muchos de sus hospedajes trabajan bajo modelos ecológicos y reutilizan materiales como envases, boyas o incluso chanclas para reducir el impacto ambiental. La idea es mantener el equilibrio natural del lugar y evitar que el turismo termine transformando por completo uno de los rincones más auténticos del Pacífico colombiano.

Un destino del que todavía se habla poco, pero que empieza a enamorar a quienes buscan una Colombia distinta, salvaje y mucho más conectada con la naturaleza.

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