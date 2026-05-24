El genio tolimense que hace posibles los shows de Maluma, Ricky Martin y más alrededor del mundo

Teo Echeverría salió de su tierra con pocos recursos y terminó coordinando los espectáculos de dos de las mayores estrellas latinas de la música

En el mundo del espectáculo, las luces, los gritos de euforia y los aplausos multitudinarios siempre se los llevan quienes sostienen el micrófono frente a las masas. Poco o nada se habla de los que, desde la penumbra del backstage, sostienen toda la estructura técnica y humana para que el artista brille. La verdad es que un show en un estadio ante 50.000 personas no arranca hasta que un tolimense da la orden final detrás del telón.

Su nombre es Teo Echeverría y en su hoja de vida ya no caben los formatos pequeños. Es el cerebro y hombre de confianza detrás de los montajes en vivo de figuras como Ricky Martin, Maluma y leyendas del rock como Scorpions, Guns N’ Roses o Metallica. En otras palabras: la superestrella puertorriqueña no pisa el escenario hasta que Teo revisa el último cable de fibra óptica, calibra los retornos y da el visto bueno para arrancar el espectáculo.

El barro y el miedo: un origen marcado por la zozobra rural

Convertirse en uno de los capos de la logística y producción internacional en 2026 no fue un camino pavimentado con alfombra roja. Echeverría creció en una zona rural del Tolima, en medio de una de las épocas más complejas y violentas de la historia reciente de Colombia. Allí, en un ambiente donde la incertidumbre hacía parte de la rutina diaria, aprendió a sobrevivir y a reaccionar rápido frente a cualquier situación.

Esa infancia difícil, lejos de quebrarlo, terminó forjándole una disciplina férrea y una capacidad de reacción que años después se convertirían en sus mayores activos cuando los equipos técnicos de grandes artistas entran en crisis antes de un concierto. Apenas terminó el bachillerato, empacó maletas rumbo a Bogotá para abrirse espacio desde el escalón más bajo de la industria: trabajando en seguridad y control de acceso en eventos masivos.

Mientras revisaba boletas y controlaba el ingreso del público, Teo comenzó a estudiar cómo se movía la gente y cómo funcionaban los grandes escenarios. Así vio crecer algunas de las primeras ediciones de Rock al Parque, el festival gratuito más importante del continente. Su disciplina y capacidad de organización llamaron la atención de varios promotores, quienes le abrieron la puerta a uno de los retos más importantes de su carrera: el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá.

Lo que parecía un trabajo temporal terminó convirtiéndose en una escuela de vida que se extendió durante 18 ediciones. Allí pasó de controlar accesos a coordinar producciones técnicas de compañías provenientes de Asia, Europa y América Latina. Esa experiencia internacional terminó dándole el conocimiento y la confianza necesarios para asumir eventos cada vez más grandes.

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Posteriormente, su nombre también quedó ligado a producciones de alto nivel en Colombia como la clausura del Mundial Sub-20 de la FIFA en 2011 y la logística de la Cumbre de las Américas realizada en Cartagena.

El colombiano que hoy mueve conciertos entre Europa y América

Teo entendió rápidamente que el negocio de la música en vivo estaba cambiando. Las producciones sencillas de hace dos décadas quedaron atrásEl genio tolimense que hace posibles los shows de Maluma y Ricky Martin alrededor del mundo y hoy un concierto de estadio puede requerir hasta ocho meses de planeación técnica y logística.

Con esa visión global decidió expandirse y crear sus propias compañías para conectar mercados entre Europa y Latinoamérica. Así nacieron Alive Entertainment en Colombia y O’Live Entertainment en Italia, dos firmas que hoy sirven de soporte logístico y operativo para promotores internacionales y giras de gran escala.

Con el tiempo, el tolimense terminó convirtiéndose en una pieza clave para que artistas anglo y latinos pudieran girar entre continentes sin traumatismos técnicos o aduaneros. Actualmente, su rutina se divide entre llamadas internacionales, revisión de planos de estadios en ciudades europeas y la coordinación de presupuestos multimillonarios en iluminación, sonido y producción.

Mientras acompaña proyectos relacionados con la gira promocional del nuevo trabajo musical de Maluma, también coordina detalles de la gira internacional de Ricky Martin por Europa. Un presente impensado para aquel joven que comenzó trabajando detrás de las vallas de contención en los parques de Bogotá.

La historia de Teo Echeverría demuestra que el verdadero poder de la música no siempre está sobre el escenario. Muchas veces está detrás del telón, en manos de quienes hacen posible que el espectáculo ocurra sin que el público siquiera note su presencia.

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