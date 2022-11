El rifirrafe por el impuesto a las iglesias y la pérdida de identidad

Por: Brandon Romero Avendaño |

noviembre 17, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

La pérdida de identidad como factor principal de las problemáticas sociales que envuelven un sistema de ideologías enajenantes y provocadoras de la violencia encarnada en un suspiro que llama a la falsedad sin prejuicios morales en cuanto a actuar como sociedad se trata, llevada en el danzar de pensamientos nescientes que envuelven la pérdida de identidad embriagante de manipulación en provecho de la compasión; los medios de comunicación quienes con su postura para crear audiencia imponen en la creación de todo un torrente en descrédito al saber ser. Una tergiversación de los que portan en su ser genealógico pertenecer a un grupo étnico en una sociedad multicultural con pluralismos religiosos, etc.

Confundida en las sombras extintas del humanismo en cuanto dejamos de ser ciudadanos para convertirnos en clientes. Mientras los eufemismos disipan la oscuridad y dan una falsa identidad a problemáticas que deberían ser protagonistas bajo la iluminación de nuestros ojos acostumbrados a no ver lo que moralmente está bien y peor aún lo que moralmente está mal, simplemente sea distinguido por su estética.

-Publicidad.-

La política dividida por extremos en una constante confrontación que busca una prosperidad de falacias en la manipulación de una construcción social del país bañado en sangre absorbida en hojas de papel que se distinguen por un valor determinado jerárquicamente en donde el número más elevado determina sobre el valor de la vida, acaso se es flotante de las finas sendas de la compasión en frías ciudades con olor a muerte y cálidos pueblos marginados por el vaivén de ráfagas en curso por desintegrar las membranas recolectoras de alimento, dejando la leve brisa del hambre al acecho.

Adicional, las tierras que han sido factor de una hegemonía de orden colonizador que constituye en su mayoría al desplazamiento forzado dejando las praderas baldías que ahora se negocian con los verdugos, ¿que pasara con las 3 miserables, perdón, millones de hectáreas de las que el gobierno de Gustavo Petro llegó a un acuerdo con los ganaderos de Fedegan para potenciar la reforma agraria?, donde según el Dane a datos de 2019 mencionaba que esta organización gremial sin ánimo de lucro tenía alrededor de 38 millones de hectáreas sin sumar las actividades pecuarias dando un resultado de 39 millones de hectáreas para ese entonces. ¿Se creará una compraventa de las tierras adquiridas por el gobierno, así Fedegan empieza a empotrarse en la monopolización en tierras de campesinos violentados?

Publicidad.

Hace poco vimos cómo la sociedad se envuelve en una ideología política y religiosa que contribuye con la desnaturalización pluricultural que trae a relucir las falsedades de una sociedad a la cual se le ha hecho creer que somos diferente el uno del otro, cuando en realidad somos bastante similares, y ese mismo motivo nos hace tomar perspectivas que van enraizadas en la naturaleza humana, llevada a querer buscar el problema en el exterior cuando la solución quizá se encuentre en la casa en medio del bosque inexplorada que cada uno de nosotros lleva dentro de sí y en la cual la exploración termina siendo el conocer del verdadero Yo.

Partidos políticos que no solo levantan sus banderas del fascismo, sino que también nos deja una pequeña muestra de lo que sucede cuando se piensa diferente "tiro en la nuca y pal' río", frase que enmarca un pasado sin memoria y sin identidad, pero con la religión bien puesta en oración.

Una rutina perturbadora cuando la ausencia espiritual; una necesidad intrínseca llevada al deseo de amor transformado en compasión por una actividad económica que también ha contribuido con la pérdida de identidad en cuanto su misma hegemonía ha acarreado con la fomentación del camino de la guerra, dos ejemplos en Colombia serían la denominada guerra de Los Supremos en 1839 y la guerra civil de Las Escuelas, de 1877 las cuales fueron necesarias para navegar en un río de sangre, creando y fomentando un statu quo de la incursión de la violencia como el camino iluminado para que los "malos" sean acribillados por los predicadores verdugos de su propia verdad, como aquellos que dijeron que matar un liberal no era pecado.

Con lo anterior mencionado, ¿es tan necesario el revuelo que se armó por el anuncio del cobro de un 20% en la tarifa de impuestos para este tipo de actividad económica que se lucra en algunas ocasiones de la fe? En donde no se ha hecho mayor esfuerzo en la construcción de un tejido social sostenible que predique una verdad sinónima de justicia en un país injusto con sus propias raíces.

Luego de surfear por las sendas extintas de la mar emancipada de dolor por quienes han tenido que vivir la verdadera Colombia, mientras quienes promueven la violencia antes que la vida no tienen otra opción que evadir para no ser capturados por la verdad en cuánto se vive en el ideal integral y no en su realidad sin reconocer lo que somos porque no lo conocemos. Su conciencia ya no se encuentra en un ser independiente y separada, sino simplemente humana en el máximo sentido de la palabra.

Quiero implementar la psicología como una herramienta que permita la transformación del ser mediante el conocimiento propio, también la constitución de una educación llevada a otro contexto, en donde el estudiante pueda experimentar el conocerse a mí mismo para que pueda enfocarse en lo que realmente le guste y hace feliz, ya que en ese proceso se empieza a fomentar el saber ser como seres humanos. Debemos dejar a un lado la educación sistematizada y empezar a creer en el poder que tiene cada uno como personas, de esta forma crear y establecer un tejido social sostenible.