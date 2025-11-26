- El retiro de Esteban Chaves, el chavito colombiano al que ni un accidente casi mortal pudo apagar

‘Chavito’, como muchos conocen a Esteban Chaves, ciclista bogotano, tomó una inesperada decisión que ha sorprendido. Su retiro es oficial: dejará la biela y las competencias para dedicarse a su familia. Ahora correrá una de las carreras más importantes de su vida, la de ser padre. Probablemente, su tiempo también lo dedicará a su fundación, con la que seguirá apoyando el talento local, en busca de una nueva figura que lleve a Colombia a los podios de las más altas competiciones.

Es que historias como la de Esteban abundan: jóvenes persistentes, con ambición, paciencia y dedicación. Aunque no todo ha sido sencillo para él, como quizás muchos podrían imaginar, pues el ‘Chavito’ tuvo un camino de resiliencia y bastantes retos. Nació en 1990 y creció en el hogar de Jairo y Carolina. Su padre es un amante empedernido del ciclismo y fue quien sembró en él una pasión por las bicis, incluso por encima del fútbol u otros deportes.

El pequeño Esteban Chaves- Foto Funchaves.

Aquel pequeño también heredó el carácter de su padre, pero también la nobleza y la humildad de ambos. Desde muy pequeño se mostró como una persona disciplinada, algo rebelde, pero paciente y calmada. No era caprichoso, o su familia no le permitió serlo, pues lo educaron para luchar por aquello que deseaba. Su padre, un carpintero del barrio Quirigua, fue clave en este proceso y fue quien le enseñó a ser persistente por lo que quería.

Esteban Chaves. Foto Funchaves.

Respecto a su camino en el ciclismo, inició en el bicicrós, aunque este cambió poco después por el ciclismo de ruta. Eso sí, la historia sobre su primera cicla es muy curiosa: algunos dicen que fue adquirida por su padre tras vender un comedor, mientras que otros aseguran que él tuvo que comprarla con los ahorros que había conseguido gracias al trabajo realizado junto a su padre en una fábrica. Lo cierto es que, para sus 20 años, el ‘Chavito’ ya era una figura que ganaba reconocimiento en este campo.

Sus inicios como ciclista y el salto a la fama

Tras tanta práctica y esfuerzo, Chaves se sumó a la escuadra local Colombia es Pasión – Café de Colombia en 2009. En aquellos años también compitió en Colombia Coldeportes, el cual tiempo después se llamaría Manzana Postobón Team. Fue allí donde tuvo la oportunidad de conocer a otras grandes promesas del ciclismo colombiano, como Nairo Quintana y Járlinson Pantano, entre otros.

|Le puede interesar No solo es Tesla: los 5 carros eléctricos que llegaron a Colombia con buenos precios y tecnología que sorprende

Para 2011, el joven bogotano ya había ganado el Tour de l’Avenir, una carrera sub-23 donde estarían aquellos que luego pasarían a ser campeones del Tour de Francia. En 2013 parecía que todo iba cuesta arriba, cuando un incidente cambió todo el panorama y estuvo a punto de apagar la sonrisa de Esteban Chaves.

El grave accidente que casi acaba con la carrera de Esteban Chaves

El ‘Chavito’ iba en ascenso, parecía que nada podría detener al bogotano, pero un golpe casi acaba con él. Se encontraba compitiendo en Italia, en el Trofeo Laigueglia, y descendía a unos 50 kilómetros por hora cuando una curva a la izquierda le ganó. Terminó saliendo de la vía y su cuerpo impactó contra una señal de tránsito. Tal fue la magnitud del golpe que perdió el conocimiento de manera instantánea.

El joven Esteban Chaves.

El miedo fue inmediato. El joven del Team Colombia presentaba sangrado en los pulmones, las orejas y la nariz, pero el verdadero problema estaría dentro de su cuerpo, no en los golpes que se asomaban a simple vista. Además de la fractura de clavícula y mandíbula, Esteban tenía un nervio roto que le quitaba la movilidad de su brazo derecho. El problema era grande y parecía que al joven le llegaría la jubilación antes de tiempo.

Muchos médicos le aseguraron que no había nada que hacer, pero dos de ellos, Gustavo Castro y Julio Sandoval, le dieron algo de esperanza. Para poder recuperarlo, tuvieron que intervenirlo y, durante el proceso, se tomó una decisión crucial: retirar uno de sus nervios del pie con el fin de colocarlo en su brazo y hacer la conexión. Aun así, su recuperación no era del todo segura, pero eso no detendría al talentoso joven con ganas de comerse el mundo.

Durante su recuperación fue terco, pero lo logró, y tan solo 15 días después de que pudo volver a levantar su brazo derecho, se llevó su primera victoria en el Tour de California. Un logro impresionante, más teniendo en cuenta el tiempo en el que estuvo por fuera de las carreras. Es por eso que, tras sus éxitos, Chaves levanta su mano derecha, quizás recordando aquella lesión que no pudo detenerlo.

El éxito que llegó a su final... por ahora

Aterrizó en Orica-Scott en 2014 y, de ahí en adelante, sus victorias comenzaron a tener un sabor más dulce. En 2016 consiguió conquistar el Giro de Lombardía, además de ser subcampeón del Giro de Italia. Ese mismo año se coronó como tercero en la Vuelta a España. Poco a poco empezó a cosechar triunfos y su nombre ya era reconocido a nivel internacional.

Entre sus logros hay múltiples palmarés, pero uno de los más recordados fue el Campeonato Colombia Ruta 2023. Además, conquistó diferentes etapas de torneos muy prestigiosos y siempre su sonrisa brilló; su mano derecha levantada no faltó. El ‘Chavito’ logró grandes hazañas y dejó a Colombia en lo más alto.

Ahora, en 2025, anunció su retiro, aunque su sonrisa seguirá trabajando en su fundación, la cual abrió en 2016 con el fin de brindarle un espacio a aquellos niños y jóvenes que tienen un sueño por cumplir. Una salida que sorprende, y más si hablamos de un hombre que brilló en EF Education. Con 35 años se nos va un deportista que marcó a Colombia con su esfuerzo, resiliencia y dedicación.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.