El restaurante campestre cerca de Bogotá para Otakus que lo hará sentir en su anime favorito

Los restaurantes de comida asiática se han convertido en un fenómeno de la capital, esta comida tiene un toque especial que gusta a la mayoría, sin contar que la cultura también es muy llamativa. Así es como surgieron los otakus, personas con aficiones apasionadas al anime y el manga. Por eso existen diversas propuestas gastronómicas justo para ellos pero es la primera vez que se inaugura un restaurante campestre así a las afueras de Bogotá.

Se trata de una sucursal campestre de Ichiraku Ramen en Chía Cundinamarca, un lugar hecho para que se sumerja en el mundo del anime y viva una experiencia diferente. La cuenta ‘el paladar viajero’ fue hasta el lugar a vivir la experiencia y lo primero que los sorprendió fueron las bandas de agua donde desplan el sushi. Así es, como en un río diminuto ponen los barcos de sushi para que llegues hacia los comensales.

Además, todos los días tienen 'all you can eat' de sushi durante una hora para que coma todo lo que quiera. También ofrecen otras opciones como el ‘Shabu Shabu’ una experiencia en una pequeña casita con sus allegados pueden preparar su propio sushi con una variedad de ingredientes al centro de la mesa. Además cuentan con tarde de karaoke para que disfrute y cante después de comer.

Lo mejor es que el lugar está decorado con los animes y mangas más emblemáticos de la historia y podrá pasar una tarde muy diferente. Abren de miércoles a domingo de 1pm a 10pm. El 'all you can eat' de sushi cuesta $50.000 por persona y el rango de precios va de los $25.000 a los $75.000.

