- El restaurante caleño que le está cambiando la cara a un barrio popular de la ciudad, esta es su historia

En un antiguo edificio Corkidi de la comuna 3, una propuesta gastronómica apuesta por la cocina local y se suma a la recuperación urbana del centro de Cali

En Cali, la capital del Valle del Cauca, la gastronomía ha empezado a ganar un rol protagónico en la vida cultural y social de la ciudad. Hoy existen múltiples propuestas que buscan resignificar la comida local y, de paso, darle un nuevo sentido a ciertas zonas que por años estuvieron alejadas del circuito gastronómico. En la comuna 3, una de las más tradicionales del centro de Cali, aparece un proyecto que condensa esa idea: Flores y Lechugas, un restaurante caleño que, además, suma una propuesta de bar poco convencional.

Este lugar no solo llama la atención por su concepto culinario, sino también por el peso histórico del espacio que habita. Está ubicado en uno de los edificios Corkidi, construcciones emblemáticas que se levantaron en Cali a comienzos del siglo XX. Detrás de estas edificaciones estuvo León Corkidi, un inmigrante turco que llegó a América en busca de nuevas oportunidades y que encontró en la ‘Sucursal del Cielo’ el lugar para echar raíces. En 1938 compró el lote y levantó el edificio que hoy alberga el restaurante.

Esta construcción no es ajena a la historia cultural de la ciudad. Allí funcionaron apartamentos en los que llegó a vivir el reconocido artista Omar Rayo y, a mediados de los años sesenta, operó el Grill Escalinata, un espacio que también marcó una época. Hoy, ese pasado dialoga con una propuesta contemporánea que entiende el valor simbólico del lugar y lo proyecta hacia nuevas dinámicas urbanas.

Al frente de esta apuesta está Juan Carlos Quintero, chef ejecutivo de Flores y Lechugas y una de las figuras clave del proyecto. Junto a su equipo, ha trabajado para que el restaurante no sea un espacio convencional, apostándole a una identidad propia que se diferencia sin romper con la memoria del barrio ni con la esencia caleña. Esa combinación entre respeto por la historia y mirada moderna ha sido fundamental para transformar el entorno inmediato.

Pulpo a la parrilla, uno de los platos de Flores y Lechugas.

Y es que el restaurante se encuentra en una zona donde durante décadas predominaron los talleres, el comercio industrial y los locales de repuestos. Era un sector poco asociado a la gastronomía o al entretenimiento. La llegada de un proyecto como Flores y Lechugas cambia por completo ese panorama y se suma a los procesos de recuperación urbana que comienzan a darse en distintos puntos del centro de Cali. Un lugar que encontró la manera de cambiarle la cara a su entorno y atraer a un público que antes no tenía razones para transitar por allí.

El menú de este restaurante caleño que está impulsando la ciudad

Más allá de su ubicación y de su papel como nuevo punto gastronómico y de encuentro, el menú es otro de los grandes atractivos del lugar. La propuesta busca exaltar la cocina local a partir de ingredientes propios de la región, como el chontaduro, el champús e incluso el chicharrón, reinterpretados desde una mirada contemporánea. Cada plato apuesta por presentaciones cuidadas y actuales, sin perder el vínculo con los sabores tradicionales del Valle.

A esto se suma su carácter de espacio de entretenimiento, que lo ha convertido en un actor de cambio dentro del sector. Una cocina moderna, una carta de coctelería pensada para sorprender y una programación musical que acompaña la experiencia hacen de Flores y Lechugas un lugar que va más allá del restaurante. Es, en esencia, un punto que está ayudando a transformar el rostro de esta parte de Cali y a demostrar que la gastronomía también puede ser una herramienta de renovación urbana y cultural.

