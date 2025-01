El restaurante asiático en Valledupar, con ingredientes traídos de Japón; hay platos por menos de $30mil

Por: Hugo Leonardo Valenzuela |

enero 28, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Me preguntaron que si no hubiese nacido en Bogotá, dónde escogería nacer, y sin dudarlo respondí que en Valledupar. Es una tierra con mucha cultura musical, con gente buena, sencilla, que no es regionalista y siempre están dispuestos a ayudarte y en donde se come muy bien.

Por eso ahora cada vez que puedo visito la capital del Cesar, siempre en búsqueda de algo nuevo, novedoso y delicioso, gastronómicamente hablando. Así llegué a Mittsu comida asiática, de Jorge Zuluaga, un amigo que encontré en esa ciudad, que sin misterios me dio a conocer no solo su restaurante, sino otros tantos más para que conociera de la gran oferta gastronómica que tiene hoy en día Valledupar.

..Publicidad..

Ramen. Foto: Hugo Valenzuela

Mittsu queda en el sector gastronómico por excelencia de la ciudad, con una inmejorable ubicación, logra ser a la fecha uno de los sitios preferidos de niños, jóvenes y adultos de todo tipo. Las instalaciones pequeñas, pero sobrias, agradables y con un decorado acorde con el concepto que quieren expresar.

...Publicidad...

Tengo que confesar que allí fue mi primera vez con el famoso ramen que le encanta a mi hijo y que hasta ahora tuve la oportunidad de probar. Tienen 8 sabores de esta especialidad, y entre los que se destacan están el ramen de costilla de cerdo (base de caldo y costilla de cerdo, fideos, cebollín chino, ajitoma, hongos shiitake, tare de soya. Estos 3 últimos ingredientes traídos directamente del Japón), seafood ramen (camarones, langostinos, ajitoma, hongos shiitake, cebollín chino, caldo a base de mariscos y tare, en esta ocasión de color rojo) y el ramen de róbalo crispy (tenders de róbalo apanado en salsa acevichada, tare de soya, ajitoma, hongos shiitake, cebollín chino y base de caldo de pollo).

....Publicidad....

Pero este buen restaurante no solo es ramen, también aprovechan otros platos tradicionales orientales como el Akai, un lomo de cerdo perfectamente sellado, acompañado de reducción de maracuyá y arándanos, creando una combinación deliciosa entre dulce y ácido, y que se sirve sobre una cama de puré de papa cremoso que realza la textura y el sabor del plato. El Bibimbap es un plato clásico elaborado normalmente en Corea del Sur y que ahora pueden disfrutar los vallenatos y los turistas; se elabora con un mixto de verduras salteadas, champiñones, arroz de sushi o arroz blanco, lomo fino al wok y huevo frito en salsa gong. Finalmente recomiendo el Gengis Kan Beef, un salteado de lomo fino al estilo mongol, salteado de verduras, sésamo y salsas asiáticas, sobre cama de pasta amarilla y quesos variados.

Foto: Hugo Valenzuela

En total, la carta de Mittsu tiene alrededor de 35 platos, contando los muy buenos sushis que obviamente preparan en el lugar; recomiendo comprar ramen instantáneo que venden para llevar y un postre que es una maravilla, les hablo del oreo tempura con helado (galletas de Oreo con rebozado especial acompañadas de helado de leche Klim y salsa de chocolate Hersheys. Buenas sodas saborizadas y gran variedad de bebidas para acompañar los platos fuertes; como dato curioso final, se consigue cerveza japonesa de la marca Asahí, una variedad tipo lager que me encantó y que es difícil de encontrar en nuestro país.

Foto: Hugo Valenzuela

Dirección: Carrera 9 No 8a 09 Valledupar

Instagram: @mittsucomidaasiatica

También le puede interesar: https://www.las2orillas.co/imperdible-casa-de-400-anos-es-renovada-y-se-convierte-en-restaurante-en-valledupar/#google_vignette