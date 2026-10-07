- La empresa santandereana que manejará los eventos de Presidencia contratada por el Dapre

Neomundo, una organización santandereana de economía mixta y sin ánimo de lucro, quedó a cargo de la operación logística de la Presidencia de la República durante 80 días, mediante un contrato de $5.389.296.263. El acuerdo, firmado con el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), a cargo de Carlos Andrés Ríos Puerta, el gerente general de la campaña presidencial de Abelardo de La Espriella, y contempla la planificación, organización, operación y producción de las acciones logísticas requeridas para los eventos y actividades del Ejecutivo.

El contrato es un convenio interadministrativo adjudicado directamente a la Corporación Centro Regional de Ferias, Exposiciones y Convenciones de Bucaramanga (Neomundo), sin realizar una licitación pública tradicional, amparado en que es permitida la contratación directa entre entidades e instituciones donde existe participación de capital o régimen público/mixto (Neomundo cuenta con aportes mayoritarios del Municipio de Bucaramanga y la Gobernación de Santander).

Foto Neomundo

La sociedad nació el 27 de diciembre de 1999 como Corporación Parque Interactivo de Ciencia y Tecnología de Bucaramanga. La iniciativa estuvo relacionada con Alfonso Maldonado, profesor de la Universidad Industrial de Santander y coordinador de la Comisión Regional de Ciencia y Tecnología. El proyecto buscaba crear un espacio de divulgación científica inspirado en experiencias como Maloka, en Bogotá.

Neomundo abrió sus puertas al público el 7 de diciembre de 2006, inicialmente con salas interactivas dedicadas, entre otros temas, a energía, movimiento, señales y actividades infantiles. En diciembre de 2012 se aprobó una reforma estatutaria que incorporó el centro de convenciones y amplió el alcance de la corporación. Desde entonces, su actividad dejó de concentrarse en la divulgación científica y pasó a incluir la organización y operación de eventos. En 2018 comenzó oficialmente su operación como centro de convenciones y, en 2021, amplió sus servicios a la operación logística de eventos.

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La estructura de Neomundo también explica su vínculo con Santander. La entidad funciona como una corporación de economía mixta, con participación de la Alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación de Santander, además de actores privados. Su carácter institucional le ha permitido convertirse en un escenario utilizado para actividades de entidades públicas y privadas de la región.

El actual gerente y representante legal es Julián Andrés Díaz Zambrano, quien trabajó en la Alcaldía de Bucaramanga durante la administración de Jaime Andrés Beltrán, hoy ministro de Vivienda. Esa trayectoria es uno de los elementos que ha puesto el contrato bajo atención pública. Algunas publicaciones han señalado cercanía política entre Díaz y Beltrán; esa interpretación debe atribuirse a esas versiones y no presentarse como un hecho probado.

La contratación también ocurre después de un resultado electoral particularmente favorable para De la Espriella en Santander. En la primera vuelta presidencial de 2026 obtuvo 684.563 votos en el departamento y en la segunda vuelta alcanzó 822.592 en el preconteo; el escrutinio posterior reportó 822.859. Con ese resultado, Santander se convirtió en uno de los territorios donde el presidente electo obtuvo un respaldo electoral amplio.

Cristian Portilla, llegó a la alcaldía avalado por la coalición "Con paso firme Bucaramanga avanza". Esta alianza estuvo conformada principalmente por el Partido de la Unión por la Gente (Partido de la U), el Centro Democrático y Cambio Radical

Foto: Alcaldía de Bucaramanga

En Bucaramanga, además, el alcalde Cristian Fernando Portilla respaldó tempranamente el proyecto político de De la Espriella. Para dar una idea, Portilla hizo parte del primer grupo de dirigentes locales que apoyó el movimiento Defensores de la Patria y su elección de diciembre de 2025 fue presentada como un primer triunfo regional de ese proyecto.

Así, el contrato de Presidencia coloca a Neomundo, una organización construida durante décadas por instituciones y actores de Santander, en el centro de la operación logística del nuevo Gobierno y conecta su historia regional con una administración que llegó a la Casa de Nariño con un respaldo especialmente alto en el departamento. El nuevo encargo amplía el alcance nacional de Neomundo, cuya historia ha estado marcada por la articulación público-privada en Santander.

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