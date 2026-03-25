- El regreso de los estudiantes de medicina de la Nacional al recuperado Hospital San Juan de Dios

No todos recuerdan la escena de hace poco más de una década en la que el entonces alcalde Bogotá, Gustavo Petro, el entonces presidente de Colombia Juan Manuel Santos y el entonces gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, coordinaron agendas para lanzar un aviso que se convirtió en el punto de honor de la administración del hoy presidente Gustavo Petro: el Hospital San Juan de Dios abriría sus puertas al público una vez más.

Ese día, Petro y Santos reafirmaron su compromiso por reabrir el hospital San Juan de Dios, en un proyecto que proponía la reconstrucción de las 24 edificaciones que hacen parte del complejo, con 17 salas de cirugía y una central de urgencias. Aunque hoy la reapertura del San Juan de Dios es una realidad, la meta de las 17 salas de cirugía y la central de urgencias, como las soñó el hoy presidente, no se cumplió.

Punto de honor

Desde que llegó a la Alcaldía de Bogotá tras ganar las elecciones de 2011 con su movimiento progresista y su lema Bogotá Humana, Gustavo Petro se propuso sacar adelante la reapertura del complejo hospitalario del San Juan de Dios. En el último año de su administración, el 12 de febrero de 2015, durante un acto presidido por el entonces presidente de la República Juan Manuel Santos y junto al gobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz Vargas, Petro, bastante emocionado, anunció que el Hospital San Juan de Dios, uno de los centros hospitalarios públicos más importantes de Colombia, entraba a formar parte de la red hospitalaria de Bogotá.

El acuerdo al que el presidente Petro llegó con el alcalde Galán y la Gobernación de Cundinamarca para reabrir el San Juan de Dios fue que el complejo hospitalario se convierta en un gran centro para la innovación y pensamiento en torno a la vejez y el envejecimiento, y que tenga atención en salud y formación de estudiantes con una inversión histórica de 1,6 billones de pesos, que servirían para la recuperación de las 24 edificaciones. Asimismo, el acuerdo incluye que el Distrito se mantenga como propietario del complejo.

Actividad académica al servicio de Bogotá

Hoy, 25 años después de haber cerrado sus puertas un 21 de septiembre de 2001, el hospital San Juan de Dios reabre sus puertas para la enseñanza y formación académica en simulación clínica, reanimación cardiopulmonar y atención de obstrucción de la vía aérea para los estudiantes de la Universidad Nacional y la comunidad. Esta actividad académica marca el inicio de la verdadera recuperación de uno de los centros hospitalarios más importante del país en materia de salud pública, formación académica y la ciencia.

Según Sebastián Villanueva, representante de los estudiantes de la facultad de medicina de la Universidad Nacional, los estudiantes de esa facultad siempre habían luchado para que llegara este momento, que les permite foguearse y brindar una atención de calidad de forma gratuita a la comunidad. Esperan que este sea el comienzo y el primer paso para reabrir todo el complejo hospitalario.

La reapertura del hospital San Juan de Dios fue posible gracias al convenio realizado entre varias entidades como el Fondo Financiero Distrital de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de las Culturas, el Ministerio de Educación, la Gobernación de Cundinamarca y el apoyo de la Universidad Nacional. El objetivo de todas estas entidades es que el complejo hospitalario funcione como un campus universitario de salud intersectorial estratégico para Bogotá y el resto del país, con servicios de medicina, alta complejidad y el proceso de formación para el talento humano en salud y servicios de cuidado, envejecimiento y vejez.

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