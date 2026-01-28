El rescate del histórico Hospital San Juan de Dios de Bogotá unió a Petro y Galán

Con apretón de manos firmaron un acuerdo por 1.6 billones con el que se recuperaran 24 edificios, el primero que entrara en servicio es el centro de mantenimiento

Por fin el presidente de la República Gustavo Petro y el Alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, se pusieron de acuerdo sobre la discusión que tenían del Hospital San Juan de Dios, como resultado del acuerdo firmaron un convenio de cooperación para darle vida al complejo hospitalario por $1.6 billones, para su recuperación, puesta en funcionamiento y la estructura seguirá siendo propiedad del Distrito.

El convenio logrado entre Petro y Galán, permitirá la restauración de las 24 edificaciones que hacen parte del complejo, con la realización de obras de urbanismo, espacio público, se pondrá en funcionamiento un hospital de alta complejidad y adelantarán estudios técnicos con el objetivo de determinar que edificaciones pueden ser intervenidas para habilitación incluyendo la torre central del complejo hospitalario.

El Alcalde Galán aseguró que, el complejo hospitalario del San Juan de Dios funcionará como un centro de innovación e investigación sobre el envejecimiento y vejez con el objetivo de anticiparse a los grandes retos que le esperan a la sociedad bogotana, donde cada vez nacen menos personas en la ciudad y la esperanza de vida es mayor. Por lo tanto, se requiere que en este nuevo centro de investigación surjan nuevas ideas que le permitan a Colombia y a Bogotá adaptarse la nueva realidad demográfica.

Actualmente la recuperación del San Juan de Dios, es liderada por el Ministerio de la Cultura en cabeza de Yannai Kadamani Fonrodona y la intervención de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá Renobo que lleva a cabo la recuperación de 2 de las 24 edificaciones del complejo, el edificio Santiago Samper y Enfermedades Tropicales con una inversión cercana a los $25.000 millones, pero ya están planeado nuevas remodelaciones en otros edificios.

De acuerdo con los dos mandatarios, en estos momentos ya se encuentra listo para que entre en funcionamiento, el edificio de mantenimiento totalmente recuperado después de 20 años de cierre. Allí funcionará como un centro de educación en salud. También se adelantan estudios y diseños para la puesta en marcha de forma integral del complejo hospitalario y se avanza en la recuperación por parte de Renobo en la restructuración del edificio Santiago Samper y Enfermedades Tropicales.

Según el Alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, la capital del país está busca avanzar hacia una respuesta estructural, teniendo en cuenta el envejecimiento acelerado de la población bogotana, según el mandatario, de cada 100 bogotanos 15 tienen más de 60 años y de acuerdo con las proyecciones realizadas hacia el 2027 esta cifra aumentará a 27 por cada 100 habitantes y en Colombia más de 7 millones de personas ya se encuentran en ese grupo.

Por esta razón los Gobiernos Nacional y Distrital se pusieron de acuerdo, para que el complejo hospitalario San Juan de Dios, sea transformado en un gran Centro de Innovación e Investigación para el envejecimiento y la vejez, consolidándose como un referente nacional para la atención en salud y la investigación de una sociedad que cada vez más envejece.

De acuerdo con lo expresado por los dos mandatarios, el San Juan de Dios de ahora en adelante, se encargará de generar conocimiento, innovación y soluciones concretas a las personas mayores de la tercera edad para que vivan con mejor bienestar, salud y dignidad. Será un centro de atención en salud, pero también habrá espacio para la academia, la comunidad con un enfoque basado en derechos humanos.

El nuevo San Juan de Dios tendrá varias líneas de acción entre las que se encuentran: cuidado con formación y apoyo a familias, personas y en general a la comunidad. Transformación del talento humano en salud y cuidado con enfoque en envejecimiento y vejes. Desarrollo sociosanitario, integrando los dos aspectos tanto lo social como lo sanitario.

Atención intramural y extramural, telemedicina y prescripción social, así como la generación de conocimiento para la toma d decisiones y el diseño de políticas públicas. Un centro de innovación con impacto cultural, urbano, productivo, ambiental, con actividades artísticas y culturales.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.