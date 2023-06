¿El regional mexicano es el nuevo reguetón?

Por: Duván Arnobis Hincapié Quiros |

junio 05, 2023

Una cosa es cierta en la música este año: los corridos o la banda como se conocen estos ritmos mexicanos, vienen desde hace unos meses encabezando listas y ganando adeptos dentro de los oyentes en plataformas digitales, sumado a la viralidad de algunos sencillos en redes sociales como TikTok.

El regional mexicano es ahora un referente mundial, con nuevas voces que le imprimen frescura y reinventan los ritmos tradicionales, surgen nuevas maneras de descubrir nuestra música latina por medio de letras pegajosas que conectan con personas jóvenes acostumbradas a consumir reggaetón. Y es que muchos de esos consumidores del género urbano, anteriormente se negaban a escuchar géneros de música regional mexicana porque parecían ordinarios, anticuados o para gente mayor.

¿Pero a qué se debe ese cambio de gusto musical? Las respuestas están en la tendencia global y a la fuerte presencia del género en streamings, en donde se hace evidente la apuesta de grandes disqueras por promocionar canciones y artistas con esta temática, siendo algunos de ellos Peso Pluma, un joven mexicano y fenómeno musical, quien superó a Bad Bunny con el tema Ella baila sola, o Karol G y sus temas 200 copas y Gucci los paños, en parte responsables de masificar la fiebre por estos ritmos. Como ellos hay otros artistas urbanos que se están volcando a los corridos, la banda, el grupero o la norteña para subir números de reproducciones y no perderse del mapa.

Es verdad que el reggaetón actualmente enfrenta un desnivel si lo comparamos con años anteriores en donde la cantidad de artistas y canciones dominaban por completo los tops mundiales, con excepción, por ejemplo, de cantantes como Feid quien hace alarde de una poderosa estrategia de marketing para mantenerse en la palestra global, desplazando a colegas que no gozan del mismo éxito de épocas pasadas.

Mientras eso sucede, agrupaciones tradicionales hacen sinergia con nuevos rostros para mostrar al mundo el regional mexicano, como es el caso de Grupo Frontera, Grupo Firme, Calibre 50, Banda MS, Los Dos Carnales, o Carin León, Espinosa Paz, Christian Nodal, Eden Muñoz, Gerardo Ortíz, Julión Álvarez o los colombianos Jessi Uribe, Camilo, Nico Hernández y Luis Alfonso, quienes están atravesando fronteras, llegando a públicos inesperados y haciéndonos sentir orgullosos de nuestras raíces. “Los latinos teníamos mucho que cantar, que bailar, que mostrar, pero no teníamos los medios. Ahorita, con la era digital, creo que se está redescubriendo la riqueza de la música latina”, apunta David Ortega, el vicepresidente de Artista y Repertorio (A&R) de Sony Music México.

En ese sentido y mientras las dinámicas musicales cambian nuevamente, podemos seguir cantando a todo pulmón y sin vergüenza alguna: «ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va»