- El regalo del embajador García Peña a los congresistas gringos y la despedida de Augusto Solano de Asocolflores

Los floricultores colombianos que trabajan intensamente para colocar las flores en Estados Unidos para la celebración de San Valentín el 14 de marzo, la fecha en que más flores se venden igual o más que el día de la madre, el segundo domingo de mayo, suelen unirse para hacer apoyar gestos diplomáticos del gobierno colombiano. Este año no fue distinto.

Augusto Solano quien se retira de la presidencia del gremio de los floricultores, Asocolflores, donde ha permanecido por 25 años apoyó la iniciativa del embajador Daniel García Peña quien quiso entregarle un bouquet a cada uno de los 535 congresistas norteamericanos. Los floricultores colombianos donaron más de 18 mil flores para el regalo diplomático.

El embajador García Peña y su equipo han tenido un año difícil desde la llegada de Donald Trump a la Presidencia el 1 de Enero del 2025, quien desde el primer día mostró su animadversión hacia el Presidente de Colombia y por tanto al embajador le ha tocado la difícil tarea de buscar puentes de contacto con tanto con la Casa Blanca como con el poder legislativo mayoritariamente del partido republicano. Así que después del encuentro del pasado 2 de Febrero entre Trump y Petro en la Casa Blanca con la que se bajó la presión y se trazó una línea de entendimiento sobre algunos puntos especialmente frente a la guerra contra el narcotráfico, García Peña pudo respirar tranquilo.

Estados Unidos es el principal destino de las flores colombianas y éste representa cerca del 78% de las exportaciones totales que superan de lejos los 2.500 millones de dólares. Para la celebración de San Valentin , conocido también como el Día de los Enamorados o del Amor y la Amistad. Los floricultores colombianos envían cerca de 720 millones de flores a Estados Unidos, se calcula que el 80% de las flores que se regalan ese dia son colombianos, y los congresistas fueron unos de los favorecidos por cuenta del embajador García Peña y Asocolflores.

Las flores de Colombia se cultivan en la sabana de Bogotá y en Antioquia; una vez cortadas, se llevan al aeropuerto y se transportan mediante Avianca Cargo u otras empresas similares rumbo al norte. Este año, en particular, ha sido especialmente difícil para los aviones, que además de enfrentar temperaturas promedio de -1 °C a 6 °C, deben vérselas con condiciones adversas como nieve, hielo, niebla y fuertes vientos. Sin embargo, las entregas se han cumplido y las flores de compañías como Sagaro, Sunshine y Grupo Andes ya están en las estanterías de las floristerías de los Estados Unidos y los bouquets en las oficinas de los 535 congresistas.

