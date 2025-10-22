El puesto callejero en Medellín que ofrece almuerzos desde $5 mil, buenos, bonitos y sabrosos

Mientras los almuerzos suben de precio, este rincón de Medellín sigue vendiendo platos completos por menos de $10 mil y con una porción generosa

Conseguir un buen almuerzo y que además sea económico se ha convertido en una tarea titánica. La opción más barata puede rondar los $13.000 o incluso esa cifra puede parecer una exageración para muchos. Sin embargo, aún hay lugares que sobreviven vendiendo comida a precios que realmente sorprenden. El creador de contenido El Dane compartió en sus redes sociales un puesto callejero en Medellín donde, actualmente, se venden almuerzos desde $5.000 pesos, algo que sin duda causa asombro, pues es casi imposible encontrar opciones así en ciudades tan grandes como la capital de Antioquia.

Así es el almuerzo de $5.000 que se consigue en este puesto callejero en Medellín

Aunque parezca un precio “absurdo”, realmente se consigue comida por ese valor. En el video, se observa que el puesto está ubicado en el centro de la ciudad, y según algunos comentarios, se encuentra cerca del punto donde se venden pescados. Allí, se puede ver un pequeño carro donde doña Edilma —como muchos dicen que se llama la mujer— vende sus almuerzos.

Entre ellos, hay una opción de $5.000 pesos, que consta de arroz, pasta, huevo, tajadas de plátano y un huevo frito. La porción es generosa y, según el creador de contenido, tiene una muy buena sazón. Además, ofrece el mismo plato pero con chorizo por $7.000, o con chorizo y huevo por $8.000. Las tres opciones incluyen jugo o limonada, lo que la convierte en una alternativa amable para el bolsillo.

Aunque es un puesto callejero en pleno centro de Medellín, se ha convertido en una solución para muchos que no tienen dinero, un verdadero desvare para el día a día. Muchos acuden por el buen precio de los platos y por las porciones generosas. Pero, al parecer, este es apenas uno de los tantos negocios que se ubican allí y que ofrecen comida a precios realmente bajos.

Seguramente quienes trabajan o recorren el sector ya conocen esas joyas escondidas donde se puede conseguir un buen plato de comida por menos de $10.000, e incluso algunas opciones desde $5.000. Vale recordar que, hace poco, este mismo creador de contenido mostró otro lugar donde cada almuerzo se podía conseguir por apenas $2.500 pesos.

