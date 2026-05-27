El puente en la carrera 68 que convirtieron en taller y parqueadero ilegal para motos

En las cuentas de la red social X de varios bogotanos se ha denunciado la invasión de forma indebida e ilegal del espacio público del bajo puente ubicado en la carrera 68 entre las calles 63 y 53 al occidente de Bogotá.

Los ocupantes obstaculizan de manera irregular la entrada al parque metropolitano Simón Bolívar al utilizar la zona bajo el puente peatonal como un parqueadero y taller para motocicletas y bicicletas. En los videos y fotos difundidos por los internautas, se detalla claramente la invasión del espacio público con publicidad que anuncia ilegalmente tanto el parqueadero como el taller.

La situación se hizo tan evidente que hasta el exvicepresidente del Concejo de Bogotá Juan David Quintero pidió a la secretaria de Movilidad Claudia Díaz Acosta actuar de forma inmediata y aplicar las medidas correspondientes a los infractores. Los videos que se hicieron virales muestran que el improvisado taller cuenta hasta con un ayudante que llama la atención de los motociclistas para que utilicen el parqueadero y los servicios que prestan.

Ante lo ocurrido, la secretaria de Movilidad de Bogotá Claudia Díaz Acosta calificó la ocupación de ilegal y aseguró que la entidad realizará las acciones y operativos necesarios en la zona. Además, afirmó que ese tipo de acciones afectan la vida de los demás ciudadanos y que quienes no cumplen las normas serán sancionados drásticamente.

Por su parte, el concejal de Bogotá Juan David Quintero dijo que ahora los motociclistas en Bogotá creen que el espacio público está disponible para instalar parqueaderos ilegales improvisados.

Andenes invadidos por las motos

Cabe anotar que la Secretaría Distrital de Movilidad ha venido realizando de forma continua contundentes operativos en distintos sectores de la ciudad en contra de los motociclistas que utilizan los andenes y las ciclorutas de manera irregular para evadir los trancones. En lo corrido de 2026, la Alcaldía de Bogotá ha sancionado a más de 7.400 moteros y ha inmovilizado cerca de 2.800 vehículos.

Los motociclistas han sido multados por utilizar de forma indebida los andenes y las ciclorutas de la ciudad: tan solo este mes de mayo los agentes de tránsito han impuesto más de 3.300 comparendos por no cumplir las normas. La Localidad de Kennedy, al occidente de Bogotá, es la zona donde más se registran quejas por motos circulando en los andenes y se han registrado hasta 40 motos por minuto en ciertas zonas. Solo en la Localidad de Kennedy han sido sancionados más de 2.800 motociclistas.

La multa y la sanción por este tipo de infracción tiene un valor de $1.200.000 más los gastos adicionales por la inmovilización del vehículo y el comparendo que se aplica para este tipo de infracción es el C14.

Los sitios que han sido identificados por la Alcaldía de Bogotá como puntos críticos son: las vías del barrio Marsella, Patio Bonito, Avenida Boyacá y el sector de Tibanica, en la Localidad de Bosa y son los más intervenidos por las autoridades por el alto riesgo que esta práctica representa para los peatones y ciclistas que utilizan estas vías para movilizarse diariamente.

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